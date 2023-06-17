"Мы всегда будем чужие": украинка о жизни в Нарве

После начала войны приграничная Нарва стала одним из перевалочных пунктов для украинских беженцев, которые бежали из страны через территорию России. Журналист Rus.Postimees встретилась и поговорила с волонтером из Украины, которая приехала в Эстонию сразу после начала войны и осталась здесь жить.
В пятницу вечером в пункте приема беженцев на Йоала, в здании Нарвской арт-резиденции, невероятно тихо. Еще с конца апреля прошлого года NART принимает украинских беженцев, но за год с лишним ситуация сильно изменилась: если раньше здесь всегда было много народу, на сегодняшний день тут находится только одна семья - и та ненадолго. Екатерина вместе с мужем и годовалым ребенком приехали из Харьковской области и остаются в Нарве транзитом, а затем - в Чехию.
"Сегодня вечером мы ожидаем еще двух мужчин, но в целом народу очень мало", - рассказывает Ирина, которая вместе с сыном приехала в Нарву из Ровно чуть больше года назад, в конце марта 2022 года. Ирина - волонтер, помогает новоприбывшим украинцам.
Ирина считает, что ей очень повезло - у ее тети в Нарве есть квартира, где сейчас она живет вместе с сыном и матерью, которой тоже удалось уехать из Украины. По началу Ирина надеялась, что все это ненадолго и совсем скоро можно будет вернуться домой, но в итоге осталась в Эстонии.
"Мне здесь хорошо, нравится. Но прижиться мы не приживемся, потому что мы всегда будем чужие", - невесело говорит украинка.
Однако Ирина действительно изо всех сил старается жить обычной жизнью - воспитывает сына, учится на парикмахера в Ида-Вируском центре профобразования и даже записалась на танцы. Все это далось ей нелегко - поначалу в новой стране у Ирины не было ничего, кроме депрессии. Ситуацию осложняло и негативное отношение некоторых местных нарвитян - не всем нравился наплыв украинцев в город, и нашей героине не раз пришлось столкнуться с агрессией в свой адрес.
"Когда я сюда приехала, многие местные возмущались - почему Украина тут? Поэтому было иногда страшно что-нибудь сказать, ведь акцент у меня западенский, и когда я говорю, люди слышат акцент и понимают, что я из Украины", - вспоминает Ирина.
Но, к счастью, женщина не опустила руки.
"Я в Украине до войны работала на швейной мастерской. Это было физически тяжело. Давно хотела поменять работу по состоянию здоровья, но не было возможности, а сюда приехала и вот как получилось", - рассказывает Ирина. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло.
С учебой на эстонском, говорит Ирина, справляться тяжело, но у нее все же получается. Приходится многое заучивать наизусть и пользоваться переводчиком. Нелегко с эстонским и ее сыну, который учится в начальной школе. Ирина помогает ему с уроками.
В центрах приема беженцев Ирина тоже помогает - сейчас, в связи с тем, что количество бегущих от войны украинцев существенно снизилось, нагрузки стало существенно меньше.
"Раньше бывало по 10-12 человек в день, не хватало постелей. Сейчас их по 2-3, и то не каждый день. Все, кто хотели, уже выехали", - объясняет Ирина.
Если в 2022 году в Нарве было не меньше шести пунктов приема украинских беженцев, сейчас из них осталось только 3 - на улице Линда, на улице Пеэтри и в самой арт-резиденции. Ирина помогала, чем могла, почти во всех пунктах, сейчас помогает в резиденции. Поясняет, что хлопот уже не так много, но еду прибывшим беженцем волонтерам приходится покупать самостоятельно - с этим больше особо никто не помогает.
Про саму войну говорить не очень хочет, и вспоминать о том, как приехала в Нарву, ей тоже тяжело. В Украине у Ирины осталась взрослая дочь вместе с мужем. На вопрос о том, скучает ли она по дому, Ирина задумывается.
"Мне дом по ночам снится", - вместо нее отвечает Екатерина, которая почти всю беседу тихонько сидит рядом. Несмотря ни на что она надеется вместе с семьей однажды вернуться домой. Ирина пока никаких планов на будущее не строит.
"Я никогда не думала, что мне придется все бросить - квартиру, работу, семью. Все было хорошо и стабильно. Но мне все же пришлось все оставить и уехать", - говорит она.
Но надежда на лучшее, говорит Ирина, все же есть. Она верит, что Украина в итоге победит и старается не отчаиваться. Говорит, что рано утром собирается в Нарва-Йыэсуу.
"Пообещала ребенку каждый день на море ездить, вот, исполняю", - улыбается Ирина.
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