"Мы всегда будем чужие": украинка о жизни в Нарве

В центрах приема беженцев Ирина тоже помогает - сейчас, в связи с тем, что количество бегущих от войны украинцев существенно снизилось, нагрузки стало существенно меньше.

"Раньше бывало по 10-12 человек в день, не хватало постелей. Сейчас их по 2-3, и то не каждый день. Все, кто хотели, уже выехали", - объясняет Ирина.

Если в 2022 году в Нарве было не меньше шести пунктов приема украинских беженцев, сейчас из них осталось только 3 - на улице Линда, на улице Пеэтри и в самой арт-резиденции. Ирина помогала, чем могла, почти во всех пунктах, сейчас помогает в резиденции. Поясняет, что хлопот уже не так много, но еду прибывшим беженцем волонтерам приходится покупать самостоятельно - с этим больше особо никто не помогает.

Про саму войну говорить не очень хочет, и вспоминать о том, как приехала в Нарву, ей тоже тяжело. В Украине у Ирины осталась взрослая дочь вместе с мужем. На вопрос о том, скучает ли она по дому, Ирина задумывается.

"Мне дом по ночам снится", - вместо нее отвечает Екатерина, которая почти всю беседу тихонько сидит рядом. Несмотря ни на что она надеется вместе с семьей однажды вернуться домой. Ирина пока никаких планов на будущее не строит.

"Я никогда не думала, что мне придется все бросить - квартиру, работу, семью. Все было хорошо и стабильно. Но мне все же пришлось все оставить и уехать", - говорит она.

Но надежда на лучшее, говорит Ирина, все же есть. Она верит, что Украина в итоге победит и старается не отчаиваться. Говорит, что рано утром собирается в Нарва-Йыэсуу.

"Пообещала ребенку каждый день на море ездить, вот, исполняю", - улыбается Ирина.