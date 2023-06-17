Катрина Гупало: во время секса нужно выражать свои желания и чувства

Во время беседы певицу попросили ответить на вопрос о том, как она относится к интимным отношениям без любви.

Катрина говорит: "Можно и без любви, но тогда это не так вкусно - это спорт. Я занималась подобным, но тогда это было больше похоже на физические упражнения. Когда есть любовь, тогда есть другое измерение".

Кроме того, она рассказала, кого она считает настоящим мужчиной, во время интимных отношений.

Мужчина должен быть мужественным - он мужчина. Он может быть нежным и заботливым, но у него должен быть характер. Он может говорить то, что хочет.

Катрина также не скрывает своего мнения по вопросу разговоров во время секса - она говорит, что в этот момент необходимо выражать свои желания и чувства.

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