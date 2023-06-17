Видео ⟩ Учителя: экзамен по физике был трудным для старшеклассников

Экзамен по физике для старшеклассников считают сложным не только сами школьники, но и учителя, сообщает программа LTV Panorāma.
В Рижской 72-й средней школе рассказали, что на экзамене были задания, которым в учебной программе уделялось мало внимания и включение которых очень удивило учителей.
Между тем, Государственный центр содержания образования (VISC) попросил дождаться результатов экзамена, после чего можно будет судить о том, насколько он был сложным или легким.
Всего в этом году углубленный экзамен по физике сдали более 800 студентов.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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