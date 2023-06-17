Видео ⟩ Учителя: экзамен по физике был трудным для старшеклассников

В Рижской 72-й средней школе рассказали, что на экзамене были задания, которым в учебной программе уделялось мало внимания и включение которых очень удивило учителей.

Между тем, Государственный центр содержания образования (VISC) попросил дождаться результатов экзамена, после чего можно будет судить о том, насколько он был сложным или легким.

Всего в этом году углубленный экзамен по физике сдали более 800 студентов.

Видео: Сюжет программы Panorāma