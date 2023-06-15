Онлайн-экзамены: школьники снова столкнулись с неполадками

После начала экзамена были обнаружены проблемы с работой одного сервера, в результате чего начало экзаменационной работы для некоторых школьников было перенесено на два часа. Несколько школ заверили агентство LETA, что начало экзамена было затруднено из-за технических неполадок, а дальнейший его ход прошел успешно и без заминок.

Представитель VISC Лиене Берзиня пояснила агентству LETA, что в ходе пробного экзамена никаких технических проблем с работой серверов обнаружено не было, однако риски были предусмотрены, поэтому для таких ситуаций были разработаны планы действий. С проблемой столкнулись некоторые образовательные учреждения, которые были привязаны к конкретному серверу. Наиболее подходящим из возможных решений был перенос экзамена для некоторых школьников на 12:00.

Также Берзиня сообщила, что увеличение количества онлайн-экзаменов планируется постепенно. После окончания экзаменационной сессии этого учебного года все зафиксированные риски и проблемные ситуации будут оценены, чтобы принять решение о том, будут ли в следующем учебном году в онлайн-режиме проводиться только эти экзамены, или их количество будет увеличено.