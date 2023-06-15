Онлайн-экзамены: школьники снова столкнулись с неполадками

В централизованном экзамене по культуре и искусству, который старшеклассники в прошедшую среду, 14 июня, впервые сдавали онлайн, были констатированы технические сбои, подтвердил Государственный центр содержания образования (VISC).
После начала экзамена были обнаружены проблемы с работой одного сервера, в результате чего начало экзаменационной работы для некоторых школьников было перенесено на два часа. Несколько школ заверили агентство LETA, что начало экзамена было затруднено из-за технических неполадок, а дальнейший его ход прошел успешно и без заминок.
Представитель VISC Лиене Берзиня пояснила агентству LETA, что в ходе пробного экзамена никаких технических проблем с работой серверов обнаружено не было, однако риски были предусмотрены, поэтому для таких ситуаций были разработаны планы действий. С проблемой столкнулись некоторые образовательные учреждения, которые были привязаны к конкретному серверу. Наиболее подходящим из возможных решений был перенос экзамена для некоторых школьников на 12:00.
Также Берзиня сообщила, что увеличение количества онлайн-экзаменов планируется постепенно. После окончания экзаменационной сессии этого учебного года все зафиксированные риски и проблемные ситуации будут оценены, чтобы принять решение о том, будут ли в следующем учебном году в онлайн-режиме проводиться только эти экзамены, или их количество будет увеличено.
Берзиня подчеркивает, что экзаменационная сессия в этом учебном году, безусловно, является испытанием для всех участников, потому что такие существенные изменения не только крайне сложно осуществить, но и требуют много ресурсов.
Берзиня сообщает, что в настоящее время проводится оценка всех экзаменационных работ. После получения результатов также будет оцениваться успеваемость школьников, содержание экзамена и задания. Пока рано говорить о каких-то конкретных изменениях в экзаменах и их ходе, подчеркивает Берзиня. От преподавателей и школьников VISC получает предложения и идеи по содержанию и проведению экзаменов. Вся эта информация собирается, оценивается и передается экспертам, разрабатывающим государственные проверочные работы.
Как сообщалось, для нескольких школ, где ученики сдавали централизованный экзамен высшего уровня по программированию в режиме онлайн, обеспечить проведение экзамена было "большой проблемой".
VISC заявил, что, хотя эти ситуации, безусловно, увеличили беспокойство, это не оказало существенного влияния на способность школьника участвовать в экзамене и выполнять задания.
В этом учебном году впервые в онлайн-режиме были проведены три экзамена высшего уровня - экзамен по программированию 17 мая, экзамен по географии 23 и 24 мая, а также экзамен по культуре и искусству 14 июня.
Учебный год для учащихся 9-х классов заканчивается в среду, а для учащихся 12-х классов - 21 июня.
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