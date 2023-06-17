СМИ: Каховская ГЭС разрушилась из-за взрыва в подводном тоннеле

Журналисты издания опросили американских и украинских экспертов, а также изучили все доступные данные. В том числе они посмотрели спутниковые данные и показатели сейсмических станций.

После такого подробного изучения журналисты пришли к выводу, что взрыв на плотине произошел внутри, атака снаружи не привела бы к катастрофе.

По их словам, взрыв, скорее всего, был намеренным, потому что он произошел в самом уязвимом месте конструкции - тоннеле, который проходит под водой через бетонное основание станции и ведет в машинный зал.

Так как станция строилась в советские годы, то ее подробные чертежи есть в Москве. По мнению журналистов, используя планы станции можно было без труда найти слабое место.

Мощный взрыв был направлен на то, чтобы нарушить целостность фундамента. После чего расположенные по соседству части плотины разрушились уже сами - под колоссальным давлением воды.

Напомним, что 15 июня, Европарламент осудил "разрушение Россией плотины Каховской ГЭС, приведшее к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляющее собой военное преступление". В Москве отрицают свою причастность и возлагают ответственность на украинскую сторону.