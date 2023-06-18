Видео и фото ⟩ Мужчина захватил заложников в банке Астаны

В Казахстане, Астане, вооруженный мужчина в отделении банка захватили заложников. По предварительным данным МВД Казахстана, мужчина заперся в отделении банка Kaspi на улице Достык.
В помещении находятся несколько человек. Все это сотрудники банка, сообщила пресс-служба банка.
Полиция ведет переговоры с захватчиком. По данным местных СМИ, жителей дома, в котором находится банк, попросили покинуть квартиры. Само здание оцепили.
Telegram-канал "И грянул Грэм" сообщает, что захвативший заложников мужчина требует перевести все активы Каспи банка в фонд детям с инвалидностью, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих требований он дал три часа, после чего обещает убить заложников.
Сообщается, что в банке находятся семь девушек и охранник. В МВД Казахстана эти сообщения не комментировали.
В 13:43 Telegram-канал The Insider сообщил, что силовики взяли штурмом отделение банка.
Все заложники освобождены, сообщают казахстанские СМИ. Захватчик задержан.
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