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Видео и фото ⟩ Мужчина захватил заложников в банке Астаны

Дополнено в 13:47
rus.tvnet.lv
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К зданию банка прибыли солдаты-срочники для охраны периметра
К зданию банка прибыли солдаты-срочники для охраны периметра Фото: Telegram/Осторожно, новости

В Казахстане, Астане, вооруженный мужчина в отделении банка захватили заложников. По предварительным данным МВД Казахстана, мужчина заперся в отделении банка Kaspi на улице Достык.

В помещении находятся несколько человек. Все это сотрудники банка, сообщила пресс-служба банка.

Полиция ведет переговоры с захватчиком. По данным местных СМИ, жителей дома, в котором находится банк, попросили покинуть квартиры. Само здание оцепили.

Telegram-канал "И грянул Грэм" сообщает, что захвативший заложников мужчина требует перевести все активы Каспи банка в фонд детям с инвалидностью, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих требований он дал три часа, после чего обещает убить заложников.

Сообщается, что в банке находятся семь девушек и охранник. В МВД Казахстана эти сообщения не комментировали.

В 13:43 Telegram-канал The Insider сообщил, что силовики взяли штурмом отделение банка.

Все заложники освобождены, сообщают казахстанские СМИ. Захватчик задержан.

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