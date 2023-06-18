ВСУ заняли поселок в Запорожье; ЕС ускоряет поставки оружия Украине

"Мы намерены активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов: это это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль", - сказал Бретон, сославшись на обещание поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.

Он также пообещал, что Евросоюз в течение следующего года поставит Украине один миллион единиц крупнокалиберного оружия. По его словам,

"мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев, а то и дольше".

Также в воскресенье, 18 июня, стало известно, что украинская армия захватила село Пятихатка в Запорожской области, которое является первым освобожденным населенным пунктом в регионе за последнюю неделю.

Представители оккупационных властей Запорожской области, а также российские "военкоры" заявляют, что Вооруженные силы Украины заняли село Пятихатки. В то же время российское Минобороны в своей свежей сводке утверждает, что атаку на село удалось отбить, пишет Русская служба BBC.

В воскресенье член назначенного Россией совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов признал, что ВСУ взяли "под оперативный контроль" село Пятихатки, расположенное на юге Запорожья.

"Сейчас наша артиллерия отрабатывает по врагу, лихорадочно закрепляющемуся в Пятихатках", - написал в Telegram-канале Рогов.

Генштаб Украины пока ничего не сообщал о ситуации в этом районе.

Согласно последнему отчету британской военной разведки, обе стороны в настоящее время несут большие потери, а потери России, по-видимому, достигли самого высокого уровня с марта, когда шли очень интенсивные бои за Бахмут.