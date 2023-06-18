Фестиваль Unreal в Межапарке: употребеление наркотиков и полеты дронов

На прошедшем в субботу, 17 июня, в Межапарке фестивале танцевальной музыки Unreal Music Festival было выявлено несколько нарушений, в том числе употребление наркотиков и несогласованные полеты дронов.
Большая часть нарушений связана с употреблением наркотических и психотропных веществ, несогласованными полетами дронов и нарушениями правил дорожного движения.
Полиция возбудила уголовные или административные дела по факту нарушений.
Как сообщалось, фестиваль электронной танцевальной музыки и дополненной реальности Unreal Music Festival прошел в субботу, 18 июня, на Большой сцене Межапарка, собрав зарубежных ди-джеев и самых популярных отечественных представителей этого жанра.
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