СМИ: контрнаступление ВСУ натолкнулось на российскую авиацию

По мнению газеты, контрнаступлению ВСУ противостоят российская авиация, артиллерия и укрепрайоны с многочисленными минными полями, которые российская армия успела подготовить заранее.

В субботу, 17 июня, британская разведка сообщала, что Россия перебросила на юг Украины не менее 20 вертолетов.

Среди них - передовые ударные модели, оснащенные инструментами радиоэлектронной борьбы.

Но украинские официальные лица не теряют оптимизма, пишет газета.

"Украина перехватывает инициативу. Россия занимает оборону", - заявил в субботу заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, хотя и признал, что Киеву нужна дальнобойная артиллерия, которая способна поражать цели далеко за линией фронта и выводить из строя российские склады боеприпасов и логистики.

Другой заместитель обороны Украины Анна Маляр сообщала в пятницу, 16 июня, что наступление идет "на нескольких направлениях, занимаются господствующие позиции и лесные массивы с целью постепенного вытеснения противника с подступов к Бахмуту", за который Россия боролась несколько месяцев. В результате ожесточенных боев город был практически стерт с лица земли.

Но уже в воскресенье, 18 июня, появилась информация, что Вооруженные силы Украины заняли село Пятихатки в Запорожской области. Это первая победа Украины на этом участке фронта с начала контрнаступления.