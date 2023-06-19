Кулеба ответил на заявление Кремля об успешной "демилитаризации" Украины

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала "специальной военной операции" (так официальные лица в России называют вторжение в Украину). И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - заявил пресс-секретарь Путина в эфире RT Arabic.

Он также добавил, что страны Запада "все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт" и "становятся стороной конфликта". "Это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. Это обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности", - отметил Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления Пескова. Кулеба в своем Facebook отметил, что Кремль придумает еще "более смешные сказки, чтобы "затуманить" россиянам глаза о бессмысленности путинской войны", а также о потерях российских войск на Украине.

Потери российских войск в Украине по информации Генштаба ВСУ к утру воскресенья, 18 июня, достигли 219 820 человек. Независимые журналисты по открытым источникам смогли подтвердить гибель более 25 тысяч российских военнослужащих. Они подчеркивают, что на самом деле погибших гораздо больше.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 3984 танка, 7729 БТР, 3847 пушек, 610 многозарядных реактивных систем, 364 зенитно-артиллерийских установки, 314 самолетов, 304 вертолета, 3371 беспилотник, 1211 крылатых ракет, 6571 автомобиль и автоцистерна, 18 кораблей и катеров, а также 522 единицы специализированной техники.