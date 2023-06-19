С понедельника переносится остановка пригородных автобусов в Риге

С сегодняшнего дня, 19 июня, для нескольких региональных автобусных маршрутов будет перенесена конечная остановка в Риге, сообщили в Автотранспортной дирекции.
Изменения коснутся автобусов Олайнского и Марупского направлений.
С понедельника автобусная остановка с улицы Сатеклес между улицами Элизабетес и Дзирнаву будет перенесена примерно на сто метров дальше от центра - на улицу Сатеклес напротив АЗС Neste.
Кого коснется?
Перенос места посадки пассажиров касается региональных автобусных маршрутов:
Обширные ограничения движения в центре Риги связаны со строительством железнодорожной магистрали Rail Baltica.
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