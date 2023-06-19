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С понедельника переносится остановка пригородных автобусов в Риге

rus.tvnet.lv/LETA
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Автобусная остановка. Иллюстративное фото
Автобусная остановка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С сегодняшнего дня, 19 июня, для нескольких региональных автобусных маршрутов будет перенесена конечная остановка в Риге, сообщили в Автотранспортной дирекции.

Изменения коснутся автобусов Олайнского и Марупского направлений.

С понедельника автобусная остановка с улицы Сатеклес между улицами Элизабетес и Дзирнаву будет перенесена примерно на сто метров дальше от центра - на улицу Сатеклес напротив АЗС Neste.

Кого коснется?

Перенос места посадки пассажиров касается региональных автобусных маршрутов:

  • Рига - Гайсмас,
  • Рига - Медемциемс,
  • Рига - Межсетас,
  • Рига - Межсетас - Вайвади,
  • Рига - Павасари - Вирши,
  • Рига - Пиньки - массив Калнциема,
  • Рига - Страуме,
  • Рига - Олайне,
  • Рига - Яунмарупе,
  • Рига - Марупе.

Обширные ограничения движения в центре Риги связаны со строительством железнодорожной магистрали Rail Baltica.

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