В аэропорту "Рига" женщине с инвалидностью отказали в перевозке собаки-поводыря. airBaltic дала комментарий

"Только что своими глазами увидела нечто "фантастическое", - написала Алла в своем Facebook. - В международном аэропорту "Рига" ждали посадку. Я воспользовалась возможностью зарядить свой телефон, поэтому стояла рядом с инвалидными колясками, где рядом есть свободная розетка. Наш рейс задерживался - это мелочь. Но рядом со мной сидела женщина-инвалид в коляске в сопровождении дрессированного (в специальном жилете) лабрадора.

Подошла сотрудница RIX и любезно сообщила ей, что этот рейс выполняет KarpatAir (так сказала сотрудница RIX, хотя на борту выяснилось, что это была испанская национальная авиакомпания Iberia), а не airBaltic, и что они отказываются брать ее на борт с собакой.

Была бы команда airBaltic - все было бы в порядке, но так вышло. Поэтому нужно искать другой рейс, чтобы женщина смогла добраться до места назначения со своим надежным спутником! Серьезно, airBaltic?"

Жалобу Аллы заметила и упомянутая в публикации Байба Байковска. Она также написала в Facebook, что осталась без поводыря почти на неделю.