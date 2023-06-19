Свидетельницей неприятной ситуации в международном аэропорту "Рига" стала жительница Латвии Алла. На это отреагировала национальная авиакомпания airBaltic.
В аэропорту "Рига" женщине с инвалидностью отказали в перевозке собаки-поводыря. airBaltic дала комментарий
"Только что своими глазами увидела нечто "фантастическое", - написала Алла в своем Facebook. - В международном аэропорту "Рига" ждали посадку. Я воспользовалась возможностью зарядить свой телефон, поэтому стояла рядом с инвалидными колясками, где рядом есть свободная розетка. Наш рейс задерживался - это мелочь. Но рядом со мной сидела женщина-инвалид в коляске в сопровождении дрессированного (в специальном жилете) лабрадора.
Подошла сотрудница RIX и любезно сообщила ей, что этот рейс выполняет KarpatAir (так сказала сотрудница RIX, хотя на борту выяснилось, что это была испанская национальная авиакомпания Iberia), а не airBaltic, и что они отказываются брать ее на борт с собакой.
Была бы команда airBaltic - все было бы в порядке, но так вышло. Поэтому нужно искать другой рейс, чтобы женщина смогла добраться до места назначения со своим надежным спутником! Серьезно, airBaltic?"
Жалобу Аллы заметила и упомянутая в публикации Байба Байковска. Она также написала в Facebook, что осталась без поводыря почти на неделю.
"Хотя в airBaltic, когда я покупала билеты, утверждали, что все в порядке и что собака-помощник может лететь со мной. Как бы мне ни хотелось во всем видеть позитив, здесь его сложно увидеть. И, наверное, наступит время, когда это нельзя будет оставить как есть, потому что я представляю себе людей, которые совсем не могут без своего помощника и для которых это вопрос жизни и смерти.
Для меня это физический дискомфорт, риск падения, повышенная утомляемость без помощника, финансовые потери (купила дополнительный багаж, чтобы взять вещи и корм Элфы [вероятно, имеется в виду кличка собаки. - Прим. ред.], арендовала электроколяску для прогулок, купила билеты на airBaltic, за которые заплатила больше и осталась в Латвии дольше, доплатила за отель, потому что рейсы airBaltic были не в те даты, которые мне были нужны для рабочей встречи) и эмоциональная травма".
Сейчас Байба ищет адвоката, который поможет ей защитить себя в этой ситуации.
Вечером 18 июня ситуацию в Twitter прокомментировала сама авиакомпания, написав: "После выяснения обстоятельств инцидента подтверждаем, что представители авиакомпании-партнера отказались взять на этот рейс собаку в силу различных обстоятельств, в том числе ради самого животного, а также из-за продолжительности полета, о чем наши коллеги информировали пассажирку, предложив альтернативные варианты перелета. airBaltic приносит извинения за ситуацию! Подтверждаем, что данные о ней переданы ответственным группам для детального расследования и оценки всех процедур, чтобы подобные случаи больше не повторялись".
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