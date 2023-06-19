Видео ⟩ Дизайн или ошибка в строительстве: почему "искривилась" улица в Милгрависе?

Жители улицы Чиекуру рассказали, что даже сами дорожные работники удивились, как стала выглядеть улица, однако именно такой она должна быть по замыслу проектировщика. "Мы хотим, чтобы сделали прямую улицу, как это было в начале до реконструкции", - рассказали жители программе 4. studija.

"У нас была прямая дорога, которая шла от улицы Чиекуру до улицы Морес. Как только начали строить эти дома, начали появляться все эти странности, потому что они стали строить дорогу, как хотели, и поэтому появились такие изгибы", - рассказала местная жительница Гунта Лина.

Она выразила обеспокоенность тем, что улица стала менее безопасной и непригодной для зимних условий, а некоторые жители пожаловались, что во время строительных работ несколько частных автомобилей застревали на дороге, которую использовала строительная техника.

Автор строительного проекта Ансис Паеглитис прокомментировал передаче, что "искривление" дороги было создано, чтобы перекресток отвечал требованиям безопасности, опровергнул, что по пострадавшей дороге регулярно передвигалась строительная техника (что видно по фотографиям жителей) и подчеркнул, что эта проезжая часть и до строительства была не в лучшем состоянии.

Для решения этого жителям придется либо договариваться со строительной компанией, либо обращаться в Департамент дорожного движения Рижской думы.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)