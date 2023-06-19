Советы для здоровья и красоты стоп в летний сезон

Лето - это время, когда мы предпочитаем открытую обувь и любим ходить босиком, что позволяет нашим ногам наслаждаться приятной погодой и теплым солнцем. Однако после долгих месяцев, проведенных в закрытой обуви, стопы часто нуждаются в дополнительном уходе, а летом кожа и ногти стоп больше подвержены воздействию внешней среды, в результате чего не только их красота, но и здоровье может пострадать.
Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, рассказывает, с какими проблемами здоровья ног чаще всего приходится сталкиваться в летний сезон, и как ежедневно заботиться о здоровье и красоте своих стоп.
"В зимние месяцы, когда мы каждый день носим закрытую обувь и носки, состоянию кожи и ногтей стоп зачастую не уделяется должного внимания. Изменения кожи и ногтей стоп могут возникать под воздействием холода, влажности, потливости и других факторов, что может стать неприятным сюрпризом при наступлении более теплой погоды. Следует отметить, что проблемы со здоровьем стопы носят не только эстетический характер - многие из них могут вызывать боль и дискомфорт, тем самым существенно влияя на повседневную жизнь. Для того, чтобы позаботиться о здоровье стоп, важно вовремя диагностировать проблему и проводить ее адекватное лечение, к тому же бывают ситуации, когда самостоятельно с ней не справиться - потребуется помощь подолога. Также необходимо ежедневно ухаживать за стопами, что особенно важно в летний сезон, когда мы больше времени проводим на свежем воздухе, ходим босиком и выбираем обувь открытого типа", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Волдыри, мозоли и трещины на пятках - распространенные проблемы со здоровьем стоп
Неблагоприятные изменения состояния кожи и ногтей стоп могут наблюдаться во все времена года, но летний сезон увеличивает вероятность различных травм и заболеваний. Выбор неподходящей обуви приводит к тому, что стопы сильнее потеют, создавая тем самым благоприятную среду для развития грибков, на стопах и пальцах ног могут легко образовываться волдыри, свободная обувь способствует раздражению кожи, а при ненадлежащей обработке даже незначительные раны могут инфицироваться.
Волдыри. При ношении неподходящей или еще не ношенной новой обуви, при воздействии на стопы непривычных нагрузок или при длительном нахождении стоп во влажной среде, например, при потливости, на стопах или пальцах ног могут образовываться волдыри - в результате трения верхний слой кожи отделяется от нижнего, и между ними накапливается жидкость. Если волдырь не лопнул, его следует осторожно промыть мыльной водой и наложить на него пластырь. Чтобы полностью защитить пораженный участок, рекомендуется выбрать специальный гидроколлоидный пластырь, который будет обеспечивать амортизацию и лучше прилегать к коже, тем самым защищая болезненный участок от загрязнения. Когда волдырь лопнет, перед наложением пластыря рану необходимо продезинфицировать. Помогут антисептические кремы для ран или дезинфицирующие средства, не содержащие спирта.
Мозоли. Из-за длительного трения или давления на стопах могут образовываться мозоли - кожные утолщения, в середине которых находится стержень, который глубже проникает в кожу, вызывая боль. Ни в коем случае нельзя срезать или рвать мозоли, их можно легко подпилить чистым надфилем, подпиливая в одном направлении до тех пор, пока не будет удален верхний слой мозоля. После этого на мозоль можно нанести специальный крем или раствор, содержащий салициловую кислоту или мочевину, что поможет удалить затвердевший слой мозоли. Правда, применять их следует с осторожностью, не затрагивая здоровую кожу. Люди часто путают бородавки на ногах с мозолями, и неправильно их лечат, поэтому при таких проблемах лучше всего обратиться к подологу.
Толстая кожа и трескающиеся пятки. Кожа пяток от природы толще и прочнее – она постоянно находится под воздействием трения и давления. В результате повышенной нагрузки, неправильной гигиены, неподходящей обуви или других факторов кожа может стать более сухой и толстой, а в области пяток могут появиться трещины. Чтобы этого не произошло, за стопами нужен тщательный уход с соблюдением строгой гигиены. Стопы следует мыть каждый день, затем тщательно вытирать полотенцем и наносить питательный и увлажняющий крем. Рекомендуется выбирать средства, содержащие вазелин, ланолин, 10% мочевину или камфорное масло, которые увлажнят и заживят раздраженную кожу. Дважды в неделю можно баловать стопы солевыми ванночками и скрабом для стоп, а затем смазать кожу стоп кремом, содержащим 10% мочевины, витамин Е, масло авокадо или жожоба. При сильных трещинах на пятках лучше обратиться к подологу, который правильно подпилит и отполирует кожу стоп, а также порекомендует оптимальное решение проблемы в конкретном случае.
Кожный или ногтевой грибок. При потливости стоп образуется влажная и теплая среда, благоприятная для развития различных видов грибковых инфекций. Грибковая инфекция очень заразна, поэтому легко может проникнуть через кожу, в том числе при использовании мест общего пользования, таких как бассейн, сауна или душ в спортзале. На развитие грибка кожи указывает покраснение кожи, трещины или небольшие волдыри между пальцами стоп, в то время как основными симптомами грибка ногтей являются утолщение и изменение цвета ногтей на ногах. Чтобы избежать грибковых инфекций, нужно хорошо ухаживать за стопами, и при посещении общественных мест обязательно надевайте тапочки. На ранних стадиях грибка возможно использование безрецептурных препаратов - мазей, растворов или кремов, но по мере прогрессирования заболевания они уже не смогут выполнять свою функцию, и придется обращаться за помощью к врачу.
Пять советов для здоровья стоп
1. Соблюдайте гигиену и ухаживайте за своими стопами каждый день! "Важнейшим условием красивых и здоровых стоп является тщательная гигиена. Рекомендуется мыть стопы один-два раза в день, вода не должна быть слишком горячей, категорически нельзя мыть ноги ароматизированным мылом, вместо этого лучше использовать детское мыло или специальные моющие средства, подходящие для стоп. После мытья стопы следует тщательно вытереть, в том числе между пальцами, и нанести крем. Если ваши стопы обильно потеют, также рекомендуется использовать дезодорант для стоп или спрей-антиперспирант. Также для здоровья стоп будут полезны компрессы с касторовым или медовым маслом и ванночки со смягчающим и освежающим маслом, например лавандовым или эвкалиптовым. В аптеках также можно купить специальные маски для стоп, которые помогут, если вы заметите какие-либо проблемы, например, сухую и поврежденную кожу стоп", - говорит Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
2. Выбирайте подходящую обувь! Обувь должна соответствовать длине и ширине стопы, быть свободной или из натуральных материалов, позволяющей коже дышать и уменьшающей потоотделение. Следите за тем, чтобы обувь была удобной и мягкой, пальцы в ней могли свободно раздвигаться и не сдавливались. Не стоит выбирать обувь на тонкой подошве - она не обеспечивает амортизации, в результате чего усталость и боль будут ощущаться даже после непродолжительной прогулки. Наиболее подходящими будут туфли на каблуке примерно три-четыре сантиметра. Одну и ту же обувь нельзя носить каждый день, ей нужно давать высохнуть и регулярно дезинфицировать антибактериальным средством.
3. Защищайте стопы от вредного воздействия солнца! При длительном пребывании на солнце необходимо тщательно наносить солнцезащитный крем не только на тело, но и на стопы. Защитный крем следует наносить как на верхнюю и нижнюю часть стоп, так и на пальцы ног и между ними.
4. Обрабатывайте волдыри, повреждения и утолщения! Если стопа травмирована, на ней есть рана, ссадина, волдырь или другое повреждение, за ней необходимо правильно ухаживать. Теплая погода, потные ноги и свободная обувь создают благоприятную среду для развития инфекции, поэтому все повреждения необходимо продезинфицировать и защитить, наложив на них пластырь или повязку.
5. Будьте внимательны при ходьбе босиком! Хотя ходьба босиком считается полезной для здоровья, при этом следует соблюдать осторожность. Во время такой прогулки можно легко получить травму, и таким образом на стопы легко могут попасть бактерии, которые могут стать причиной инфекции. В общественных местах необходимо носить обувь, и после ходьбы босиком стопы необходимо тщательно мыть. Для профилактики рекомендуется использовать дезинфицирующее средство, которое защитит стопы от бактерий, воспалений и трещин кожи.
Когда следует обратиться к подологу?
"При наличии на стопах выраженных утолщений, глубоких трещин, болезненных уплотнений, вросших ногтей или незаживающих ран обязательно следует обратиться к специалисту по лечению стоп - подологу.
Также помощь врача будет необходима при наличии хронического грибка кожи стопы или ногтей, бородавок или мозолей, которые невозможно вылечить в домашних условиях, выпячивания косточки пальца ноги или болей. В целях профилактики рекомендуется посещать подолога один раз в год людям пожилого возраста, тем, кто интенсивно занимается спортом, а также больным сахарным диабетом, которым необходимо особенно тщательно следить за здоровьем своих стоп.
Во время визита специалист поможет определить причину проблемы и порекомендует наиболее подходящее решение", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
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