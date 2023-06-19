Советы для здоровья и красоты стоп в летний сезон

3. Защищайте стопы от вредного воздействия солнца! При длительном пребывании на солнце необходимо тщательно наносить солнцезащитный крем не только на тело, но и на стопы. Защитный крем следует наносить как на верхнюю и нижнюю часть стоп, так и на пальцы ног и между ними.

4. Обрабатывайте волдыри, повреждения и утолщения! Если стопа травмирована, на ней есть рана, ссадина, волдырь или другое повреждение, за ней необходимо правильно ухаживать. Теплая погода, потные ноги и свободная обувь создают благоприятную среду для развития инфекции, поэтому все повреждения необходимо продезинфицировать и защитить, наложив на них пластырь или повязку.

5. Будьте внимательны при ходьбе босиком! Хотя ходьба босиком считается полезной для здоровья, при этом следует соблюдать осторожность. Во время такой прогулки можно легко получить травму, и таким образом на стопы легко могут попасть бактерии, которые могут стать причиной инфекции. В общественных местах необходимо носить обувь, и после ходьбы босиком стопы необходимо тщательно мыть. Для профилактики рекомендуется использовать дезинфицирующее средство, которое защитит стопы от бактерий, воспалений и трещин кожи.

Когда следует обратиться к подологу?

"При наличии на стопах выраженных утолщений, глубоких трещин, болезненных уплотнений, вросших ногтей или незаживающих ран обязательно следует обратиться к специалисту по лечению стоп - подологу.

Также помощь врача будет необходима при наличии хронического грибка кожи стопы или ногтей, бородавок или мозолей, которые невозможно вылечить в домашних условиях, выпячивания косточки пальца ноги или болей. В целях профилактики рекомендуется посещать подолога один раз в год людям пожилого возраста, тем, кто интенсивно занимается спортом, а также больным сахарным диабетом, которым необходимо особенно тщательно следить за здоровьем своих стоп.

Во время визита специалист поможет определить причину проблемы и порекомендует наиболее подходящее решение", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.