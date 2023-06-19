Фото ⟩ 10 тысяч человек и танцы до 2:00. Как в Межапарке открыли летний сезон!

17 июня в Риге, на Большой сцене Межапарка, впервые прошел фестиваль электронной танцевальной музыки и дополненной реальности UNREAL Music Festival. Смотрите фотоотчет!
Всего фестиваль посетило около 10 000 человек, в том числе гости из соседних стран Балтии, а также Швеции, Норвегии, Бельгии, Польши, Чехии, Германии, Австрии, Великобритании, Нидерландов, США и других.
Это было самое масштабное EDM-событие (EDM - электронная танцевальная музыка) в странах Балтии в этом году.
Фестиваль проходил с 14:00 до 02:00. Первыми выступили латвийские диджеи Roland Levan & 24K, Bruno Drake, NF3, Makree & Manguss Eriņš. Во второй половине дня на сцену вышли Sammy Porter из Великобритании, Rexton и Hey Whos That Kid из Латвии, а также Gaullin из Литвы. Вечером посетителей своими сетами удивил парад иностранцев – Plastik Funk из Германии, Gabry Ponte из Италии и Mike Williams из Нидерландов.
Хедлайнерами фестиваля были звезды Tomorrowland - Dimitri Vegas & Like Mike, которые вышли к публике ближе к полуночи, а закрывал мероприятие Tungevaag из Норвегии.
Кстати, на фестивале было выявлено несколько нарушений, в том числе употребление наркотиков и несогласованные полеты дронов.
Большая часть нарушений связана с употреблением наркотических и психотропных веществ, несогласованными полетами дронов и несоблюдением правил дорожного движения. Полиция возбудила уголовные или административные дела по факту нарушений.
Галерея: Фестиваль UNREAL в Межапарке
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