Фото ⟩ 10 тысяч человек и танцы до 2:00. Как в Межапарке открыли летний сезон!

Всего фестиваль посетило около 10 000 человек, в том числе гости из соседних стран Балтии, а также Швеции, Норвегии, Бельгии, Польши, Чехии, Германии, Австрии, Великобритании, Нидерландов, США и других.

Это было самое масштабное EDM-событие (EDM - электронная танцевальная музыка) в странах Балтии в этом году.

Фестиваль проходил с 14:00 до 02:00. Первыми выступили латвийские диджеи Roland Levan & 24K, Bruno Drake, NF3, Makree & Manguss Eriņš. Во второй половине дня на сцену вышли Sammy Porter из Великобритании, Rexton и Hey Whos That Kid из Латвии, а также Gaullin из Литвы. Вечером посетителей своими сетами удивил парад иностранцев – Plastik Funk из Германии, Gabry Ponte из Италии и Mike Williams из Нидерландов.

Хедлайнерами фестиваля были звезды Tomorrowland - Dimitri Vegas & Like Mike, которые вышли к публике ближе к полуночи, а закрывал мероприятие Tungevaag из Норвегии.

Кстати, на фестивале было выявлено несколько нарушений, в том числе употребление наркотиков и несогласованные полеты дронов.

Большая часть нарушений связана с употреблением наркотических и психотропных веществ, несогласованными полетами дронов и несоблюдением правил дорожного движения. Полиция возбудила уголовные или административные дела по факту нарушений.

Галерея: Фестиваль UNREAL в Межапарке