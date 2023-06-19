The Times: сотни белорусов в Польше готовятся свергнуть режим Лукашенко

Несколько сотен граждан Беларуси, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, в настоящее время проходят военную подготовку в Польше для свержения белорусского диктатора Александра Лукашенко, утверждает британская газета The Times.
По данным издания, обучение проводят бывшие сотрудники белорусских силовых структур, которые также были вынуждены покинуть страну из-за антиправительственной позиции. Отдельные группы тренируются уже несколько месяцев.
"Я называю это воюющей диаспорой. Наша сила растет с каждым днем", - рассказал один из инструкторов - бывший военный по прозвищу "Дрозд".
К настоящему времени белорусские партизаны, связанные с оппозиционным движением, созданным бывшими белорусскими силовиками BYPOL, уже провели несколько операций на территории Беларуси. Например, партизаны устроили диверсии на железных дорогах, которую использует российская армия.
В феврале этого года BYPOL взяла на себя ответственность за нападение на российский самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме под Минском.
Режим Лукашенко признал BYPOL экстремистской организацией.
"Мы старались идти мирным путем. Однако никогда страна не завоевывала свою свободу без крови", - объясняет свое решение присоединиться к партизанам 60-летний электрик, получивший прозвище "Дед". "Моя дочь не знает, что я здесь. (...) Я приехал сюда готовиться к битве за Беларусь", - рассказывает 42-летний доброволец по кличке "Хищник".
В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты после того, как Лукашенко сфальсифицировал результаты президентских выборов в свою пользу. Мирные протесты жителей Беларуси были жестоко подавлены.
Некоторые лидеры белорусской оппозиции были вынуждены покинуть Беларусь, а некоторые были осуждены и в настоящее время находятся в местах лишения свободы.
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