Лайма Вайкуле: "Я думаю, что больше никогда не буду в России"

На вопрос, каковы ее отношения с российскими друзьями после вторжения РФ в Украину 24 февраля прошлого года, Вайкуле ответила: "Ни с кем больше нет контактов. Сейчас это невозможно, и я не знаю, будет ли это когда-либо".

Чего нельзя сказать об Алле Пугачевой и Максиме Галкине - у них троих тесная связь. "Я просто знаю их мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково - одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает - нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", - отметила Вайкуле, добавив, что этим летом Галкин и Пугачева посетят Латвию.

"Я думаю, что больше никогда не буду в России", - уверенно говорит Лайма. "У меня больше нет сил выразить то, что я чувствую. Поэтому мы и делаем фестиваль - чтобы все знали о моем положении и о тех из нас, кто будет на сцене. Пока не кончится война, мы не можем быть спокойны", - подчеркнула артистка.

Уже сообщалось, что фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет с 26 по 30 июля. Хедлайнером станет Танита Тикарам, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.

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Ранее в беседе с RUS TVNET Лайма Вайкуле объяснила, почему до сих пор не замужем, как относится к однополым союзам, Стамбульской конвенции и что думает о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.