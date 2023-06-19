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Видео и фото ⟩ Затопленные улицы, упавшие деревья и осложненное движение: непогода в Елгаве

rus.tvnet.lv
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Непогода в Елгаве.
Непогода в Елгаве. Фото: Ekrānšāviņš

В понедельник вечером во многих местах на юге Латвии бушуют гроза и сильный дождь, в результате чего в Елгаве и в других местах затоплены улицы и поломаны деревья, свидетельствуют видео и фото очевидцев в социальных сетях.

Принимая во внимание упомянутое, объявлено желтое предупреждение, предусматривающее, что люди должны быть особо осторожными в местах, особо подверженных воздействию грозы, например, в лесах, на открытых территориях.

Сломанные ветки, нефиксированные предметы или обломки могут летать по воздуху. Возможен затопление локальных низших территорий. Условия движения на дороге могут быть затруднены из-за низкой видимости и плохого аквапланирования. Мероприятия снаружи могут быть нарушены. Если возможно, надо искать убежище в закрытых помещениях.

Если гидрометеорологические условия вызвали разрушения, которые угрожают здоровью людей и жизни, коммуникации или движению общественного транспорта, нужно звонить на единый номер телефона экстренной помощи 112.

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