Видео и фото ⟩ Затопленные улицы, упавшие деревья и осложненное движение: непогода в Елгаве

Принимая во внимание упомянутое, объявлено желтое предупреждение, предусматривающее, что люди должны быть особо осторожными в местах, особо подверженных воздействию грозы, например, в лесах, на открытых территориях.

Nokrišņu daudzums Jelgavā un tās apkārtnē bijis 22-34 milimetri jeb aptuveni 30-45 % no mēneša normas. Vēja brāzmas sasniedza ap 16 m/s, ir atsevišķi nolauzti koki, pārrāvumi elektrolīnijās.

Video: Mārtiņš Skuja pic.twitter.com/IcDPTWj2HX — Toms Bricis (@boms_tricis) June 19, 2023

Сломанные ветки, нефиксированные предметы или обломки могут летать по воздуху. Возможен затопление локальных низших территорий. Условия движения на дороге могут быть затруднены из-за низкой видимости и плохого аквапланирования. Мероприятия снаружи могут быть нарушены. Если возможно, надо искать убежище в закрытых помещениях.

Если гидрометеорологические условия вызвали разрушения, которые угрожают здоровью людей и жизни, коммуникации или движению общественного транспорта, нужно звонить на единый номер телефона экстренной помощи 112.