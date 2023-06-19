Видео и фото ⟩ Затопленные улицы, упавшие деревья и осложненное движение: непогода в Елгаве

В понедельник вечером во многих местах на юге Латвии бушуют гроза и сильный дождь, в результате чего в Елгаве и в других местах затоплены улицы и поломаны деревья, свидетельствуют видео и фото очевидцев в социальных сетях.
Принимая во внимание упомянутое, объявлено желтое предупреждение, предусматривающее, что люди должны быть особо осторожными в местах, особо подверженных воздействию грозы, например, в лесах, на открытых территориях.
#Jelgava #Latvija pic.twitter.com/14lkKSKEFo— BreakingLV (@breakinglv) June 19, 2023
Jelgava tagad. Foto @Arcibalds pic.twitter.com/VHSEoZ4T7c— Katrīna Iļjinska (@katrinailjinska) June 19, 2023
Jelgavas jūra 🌊#jelgava #lietus pic.twitter.com/5M3Z87jFeP— Dace Komseli (@DaceKomseli) June 19, 2023
#Jelgava #Latvija pic.twitter.com/XrO16cwroR— BreakingLV (@breakinglv) June 19, 2023
Nokrišņu daudzums Jelgavā un tās apkārtnē bijis 22-34 milimetri jeb aptuveni 30-45 % no mēneša normas. Vēja brāzmas sasniedza ap 16 m/s, ir atsevišķi nolauzti koki, pārrāvumi elektrolīnijās.— Toms Bricis (@boms_tricis) June 19, 2023
Video: Mārtiņš Skuja pic.twitter.com/IcDPTWj2HX
Сломанные ветки, нефиксированные предметы или обломки могут летать по воздуху. Возможен затопление локальных низших территорий. Условия движения на дороге могут быть затруднены из-за низкой видимости и плохого аквапланирования. Мероприятия снаружи могут быть нарушены. Если возможно, надо искать убежище в закрытых помещениях.
Если гидрометеорологические условия вызвали разрушения, которые угрожают здоровью людей и жизни, коммуникации или движению общественного транспорта, нужно звонить на единый номер телефона экстренной помощи 112.
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