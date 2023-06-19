Умер создатель высшей школы RISEBA Борис Куров

"Куров в памяти коллектива, студентов и партнеров по сотрудничеству RISEBA останется как интеллигентный и вдохновляющий лидер, выдающийся академик и профессор, а также требовательный ректор высшего учебного заведения, который эффективно и дисциплинированно работал сам и ожидал такой же отдачи от своих работников", - говорит в сообщении RISEBA.

Куров окончил тогдашний Латвийский государственный университет, где также начал свою академическую карьеру и получил степень доктора экономики. В этом университете он проработал несколько лет. Он был участником или руководителем проектов Латвийского совета по науке, финансируемых государством, членом экспертных советов и комиссий латвийских и международных проектов и программ, участвовал в нескольких конференциях, исследовательских мероприятиях, в период с 1981 по 1985 год был президентом Ассоциации высших учебных заведений Латвии.

В 1992 году Куров участвовал в создании RISEBA, ранее известной как Рижская высшей школы экономики и бизнес-администрации (RSEBAA). Он был ректором RISEBA с 1 октября 1993 года по 13 мая 2010 года.