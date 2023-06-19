Фото и видео ⟩ Улицы Елгавы превратились в реки: лодочники пользуются случаем

В понедельник вечером во многих местах в Латвии идет сильный дождь: затронута и Елгава, где, как уже сообщалось, затоплены улицы и поломаны деревья и затруднено движение. Некоторые из улиц превратились в мелкие речки, и на них в лодке прокатился и читатель TVNET Линардс.