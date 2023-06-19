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Фото и видео ⟩ Улицы Елгавы превратились в реки: лодочники пользуются случаем

rus.tvnet.lv
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Лодочники на улицах Елгавы.
Лодочники на улицах Елгавы. Фото: TVNET aculiecinieks

В понедельник вечером во многих местах в Латвии идет сильный дождь: затронута и Елгава, где, как уже сообщалось, затоплены улицы и поломаны деревья и затруднено движение. Некоторые из улиц превратились в мелкие речки, и на них в лодке прокатился и читатель TVNET Линардс.

Как пишет Линардс Лайдиньш, около 20:30 в Елгаве, у Елгавской государственной гимназии, на улицах Матера, Уденсвада и Петера, наводнение было настолько сильным, что по ним можно было кататься на лодках.

"Мы использовали эту возможность, и сняли как катаемся на лодках по этим улицам", - рассказал Линардс.

Предлагаем и вам посмотреть, как этим вечером выглядела Елгава.

Фото: TVNET aculiecinieks

Во вторник так же ожидают дождь и гроза, сообщают данные синоптиков.

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