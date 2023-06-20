Ночной обстрел Украины: взрывы в Киеве и Львове

Запорожская область

Глава администрации Запорожской области Юрий Малашко написал, что в результате ударов по области никто не пострадал.

"К счастью, информация о пострадавших людях не поступала", - утверждает Малашко.

По его словам, удары российской армии пришлись по "сельскохозяйственному и фермерскому хозяйству, а также популярному месту отдыха".

Львов

Русская служба BBC пишет, что корреспонденты издания слышали в Львове три взрыва и стрельбу ПВО. О взрывах написал и мэр города Андрей Садовый.

"Вы сами все хорошо слышите. В Львове и области - взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это - важно!" - написал Садовый.

Власти Львова сообщили, что беспилотник-камикадзе попал в некий объект критически важной инфраструктуры.

"Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы", - известил Максим Козицкий, глава Львовской областной администрации

Киев

В ночь вторник, на 20 июня, Киевская областная администрация сообщила, что на подступах к городу работала ПВО.

Чуть позже, мониторинговые каналы и пользователи соцсетей в Киеве сообщили, что через некоторое время после первой волны дронов в район города прилетел еще по крайней мере один беспилотник с северного направления. Были сообщения об одном взрыве.

Украинский генштаб в утренней сводке сообщает, что, по предварительной информации, этой ночью российская армия запустила по целям в Украине 30 беспилотников-камикадзе, и 28 из были уничтожены, пишет Русская служба BBC.

Кроме того, по информации генштаба, россияне выпустили 7 ракет из систем С-300 по городу Запорожье и его пригородам.