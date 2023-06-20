СМИ: Киев выполнил два условия для переговоров о приеме в ЕС

Год назад, спустя четыре месяца после начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство, ЕС сделал "высоко символичный жест", предоставив Украине формальный статус кандидата на вступление в ЕС, напоминает агентство.

Предоставление Украины статуса кандидата на вступление в ЕС

Год назад, спустя четыре месяца после начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство, ЕС сделал "высоко символичный жест", предоставив Украине формальный статус кандидата на вступление в ЕС, напоминает агентство.

Начало переговоров о вступлении, однако, было привязано к выполнению Киевом семи условий, включая проведение судебной реформы и борьбу с коррупцией. Со своей стороны Украина призвала начать переговоры о ее приеме в ЕС уже в текущем году.

Сторонники и противники приема Украины в ЕС по ускоренной схеме

По словам одного из собеседников Reuters, знакомого с содержанием отчета Еврокомиссии, но пожелавшего сохранить анонимность, главное в этом документе -"не приукрашивание действительности, а признание прогресса".

Между тем еще один источник, знакомый с отчетом, указал в интервью агентству, что в Украине наблюдается определенный прогресс в реформировании судебной системы, "однако еще остаются ключевые реформы, которые необходимо провести". "Не все удовлетворительно", - добавил этот собеседник.

Ожидается, что решение о возможности начать переговоры о членстве Украины в ЕС может быть принято 27 странами-членами Евросоюза в декабре 2023 года.