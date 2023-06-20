Замминистра обороны Украины рассказала о боевых действия на востоке страны

По ее словам, противник сосредоточил на востоке значительное количество своих частей, особенно воздушно-десантных.

"Противник сосредоточил свои силы и ведет активное наступление в направлении Лимана и Купянска, пытаясь захватить инициативу", - сказал Маляр, добавив, что противник ведет интенсивный огонь и продолжаются ожесточенные бои.

Замминистра добавил, что украинские войска мужественно продолжают бой и не дают противнику продвинуться.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска концентрируют основные силы на направлениях Лиман, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. За сутки там произошло 24 боевых столкновения.

В воскресенье вечером Генштаб сообщил, что на этих участках фронта произошло 17 боевых столкновений с противником.

При этом в результате боевых действий на прошлой неделе украинским силам удалось освободить восемь населенных пунктов, часть из которых находится в административных границах Запорожской и Донецкой областей.