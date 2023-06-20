Замминистра обороны Украины рассказала о боевых действия на востоке страны

19 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр охарактеризовала ситуацию на востоке Украины как сложную, заявив, что российская армия не отказывается от планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
По ее словам, противник сосредоточил на востоке значительное количество своих частей, особенно воздушно-десантных.
"Противник сосредоточил свои силы и ведет активное наступление в направлении Лимана и Купянска, пытаясь захватить инициативу", - сказал Маляр, добавив, что противник ведет интенсивный огонь и продолжаются ожесточенные бои.
Замминистра добавил, что украинские войска мужественно продолжают бой и не дают противнику продвинуться.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска концентрируют основные силы на направлениях Лиман, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. За сутки там произошло 24 боевых столкновения.
В воскресенье вечером Генштаб сообщил, что на этих участках фронта произошло 17 боевых столкновений с противником.
При этом в результате боевых действий на прошлой неделе украинским силам удалось освободить восемь населенных пунктов, часть из которых находится в административных границах Запорожской и Донецкой областей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!