Видео ⟩ Снова начал курсировать 11-й трамвай в Межапарк. Жители встретили его цветами

Жители Межапарка отметили возвращение трамвая, встретив его на остановке цветами и большим плакатом, следует из фотографии, опубликованной Rīgas satiksme.

No šodienas regulārajos pasažieru pārvadajumos atsāk kursēt 11.tramvajs.

Šorīt vietējie iedzīvotāji sagaidīja tramvaju maršrutā!🥳 pic.twitter.com/GhNzDa6kB1 — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 20, 2023

После проверок, проведенных в понедельник, 19 июня, на линии 11-го трамвая, Брасовский мост признан безопасным для трамвайного сообщения и трамваи могут возобновить движение по нему.

Департамент сообщения Рижской думы принял акт об организации и возобновлении трамвайного движения, которым эстакада, построенная со стороны улицы Дунтес, была признана годной для запуска реверсивного движения.

На мосту обеспечена указанная в проекте грузоподъемность, и движение по эстакаде всех моделей трамваев, эксплуатируемых в настоящее время в Риге, безопасно.

No rītdienas, 20. jūnija, pirmā reisa atjaunojam 11. tramvaja kustība. Esam veikuši izmēģinājuma braucienu ar zemās grīdas tramvaju uz Mežaparku! pic.twitter.com/Qyn07MklA9 — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 19, 2023

Самоуправление старалось восстановить движение 11-го трамвая к моменту прибытия в Ригу участников Праздника песни, поскольку этот маршрут ведет к одной из центральных площадок фестиваля - в Межапарк, куда должны будут добраться и исполнители, и публика.