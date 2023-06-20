Легкоатлет приговорен к двум годам лишения свободы за дачу взятки депутату

Суд по экономическим делам (ELT) приговорил спортсмена Яниса Вишкерса к двум годам лишения свободы за то, что он предложил взятку депутату муниципального совета Адажского края Арнису Розитису. Также ему запретили занимать должности на два года, выяснило агентство LETA в суде.
Вишкерс хотел добиться того, чтобы депутат, используя свое служебное положение и поступая вопреки своим убеждениям, на заседании, на котором выбирали нового председателя думы самоуправления, проголосовал за кандидатуру конкретного депутата.
Кроме того, депутату было сказано, что ему также будет предоставлена выгодная должность в думе самоуправления Адажского края.
Согласно обвинению, 5 октября прошлого года он предложил взятку в размере 30 000 евро депутату муниципального совета Адажского края.
Вишкерс полностью отрицал свою вину. На предыдущем судебном заседании он зачитал свои показания, в которых упомянул, что уголовное дело могло быть возбуждено, чтобы лишить его возможности участвовать в конкурсе на должность руководителя спортивного центра в Адажи.
Розитис - директор спортивного центра. Как утверждает Вишкерс, 5 октября прошлого года у них состоялся разговор, в ходе которого он заявил, что в некоторых вопросах действовал бы по-другому, если бы руководил спортивным центром, а также, что он обдумывает идею претендовать на должность директора спортивного центра.
Вишкерс заявил в суде, что во время разговора не знал, что Розитис является депутатом Адажской краевой думы, а также, что он не предлагал ему никаких денег.
Председатель Адажской краевой думы сменился в конце прошлого года после выборов в Сейм, в результате которых Марис Спринджукс несколько лет возглавлявший край, прошел в парламент.
Новым председателем краевой думы была избрана его заместитель Карина Микельсоне.
Несмотря на обвинение Вишкерса, прокуратура заявила, что в ходе расследования уголовного дела не было получено информации о том, что на голосовании по выборам председателя краевого совета было оказано незаконное влияние, поэтому есть нет оснований сомневаться в его законности.
Согласно общедоступной информации, в 2019 году Вишкерс установил второй результат в полумарафоне в истории латвийской легкой атлетики. Он был чемпионом Латвии на дистанциях 3000 и 5000 метров на стадионе. В 2019 году он представлял Латвию на чемпионате мира по легкой атлетике в Дании.
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