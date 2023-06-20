Легкоатлет приговорен к двум годам лишения свободы за дачу взятки депутату

Вишкерс хотел добиться того, чтобы депутат, используя свое служебное положение и поступая вопреки своим убеждениям, на заседании, на котором выбирали нового председателя думы самоуправления, проголосовал за кандидатуру конкретного депутата.

Кроме того, депутату было сказано, что ему также будет предоставлена ​​выгодная должность в думе самоуправления Адажского края.

Согласно обвинению, 5 октября прошлого года он предложил взятку в размере 30 000 евро депутату муниципального совета Адажского края.

Вишкерс полностью отрицал свою вину. На предыдущем судебном заседании он зачитал свои показания, в которых упомянул, что уголовное дело могло быть возбуждено, чтобы лишить его возможности участвовать в конкурсе на должность руководителя спортивного центра в Адажи.

Розитис - директор спортивного центра. Как утверждает Вишкерс, 5 октября прошлого года у них состоялся разговор, в ходе которого он заявил, что в некоторых вопросах действовал бы по-другому, если бы руководил спортивным центром, а также, что он обдумывает идею претендовать на должность директора спортивного центра.