Ашераденс: в случае расширения коалиции Кариньш останется премьером

Ашераденс также опроверг слухи о том, что руководство правительством может быть доверено ему.

Кандидатом "Нового Единства" на пост премьер-министра является Кришьянис Кариньш, подчеркнул Ашераденс.

Уже сообщалось, что запланировано еще как минимум четыре тура переговоров о задачах и расширении коалиции и они состоятся вне зависимости от того, согласятся ли или нет на участие в них партнеры по коалиции "Объединенный список" и "Национальное объединение.

По оценке Ашераденса, переговоры о расширении коалиции в некотором смысле активизировали работу правительства. Он опроверг сделанное ранее спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом заявление о том, что работа в министерствах остановлена и "все сидят на чемоданах" в ожидании новых министров.