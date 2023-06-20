Ашераденс: в случае расширения коалиции Кариньш останется премьером

В случае расширения коалиции нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш сохранит свой пост, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" политик "Нового Единства", министр финансов Арвил Ашераденс.
Ашераденс также опроверг слухи о том, что руководство правительством может быть доверено ему.
Кандидатом "Нового Единства" на пост премьер-министра является Кришьянис Кариньш, подчеркнул Ашераденс.
Уже сообщалось, что запланировано еще как минимум четыре тура переговоров о задачах и расширении коалиции и они состоятся вне зависимости от того, согласятся ли или нет на участие в них партнеры по коалиции "Объединенный список" и "Национальное объединение.
По оценке Ашераденса, переговоры о расширении коалиции в некотором смысле активизировали работу правительства. Он опроверг сделанное ранее спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом заявление о том, что работа в министерствах остановлена и "все сидят на чемоданах" в ожидании новых министров.
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