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Ашераденс: в случае расширения коалиции Кариньш останется премьером

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Министр финансов Арвил Ашераденс.
Министр финансов Арвил Ашераденс. Фото: Zane Bitere / LETA

В случае расширения коалиции нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш сохранит свой пост, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" политик "Нового Единства", министр финансов Арвил Ашераденс.

Ашераденс также опроверг слухи о том, что руководство правительством может быть доверено ему.

Кандидатом "Нового Единства" на пост премьер-министра является Кришьянис Кариньш, подчеркнул Ашераденс.

Уже сообщалось, что запланировано еще как минимум четыре тура переговоров о задачах и расширении коалиции и они состоятся вне зависимости от того, согласятся ли или нет на участие в них партнеры по коалиции "Объединенный список" и "Национальное объединение.

По оценке Ашераденса, переговоры о расширении коалиции в некотором смысле активизировали работу правительства. Он опроверг сделанное ранее спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом заявление о том, что работа в министерствах остановлена и "все сидят на чемоданах" в ожидании новых министров.

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