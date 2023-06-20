Фото, видео ⟩ Ливень и потоп в Елгаве: как это было

В настоящее время уровень воды в некоторых канавах все еще высок, но она постепенно уходит. Во время непогоды в городе было сломано несколько деревьев. Обследование города продолжает выявлять другие повреждения, вызванные проливными дождями и штормом.

Центр оперативной информации самоуправления сообщает, что вчера, 19 июня, с 18:00 до 23:09 на метеостанции на пересечении улиц Рупниецибас и Терветес было зафиксировано количество осадков в количестве 32,14 миллиметра на квадратный метр. Порывы ветра во время шторма достигали 16 метров в секунду.

С учетом такого количества осадков затопление является естественным, поскольку дождевая канализация не в состоянии принять сразу весь объем воды. В муниципальном учреждении Pilsētsaimniecība констатируют, что ситуация в городе нормализовалась примерно через три часа после дождя.

"В целом значительных повреждений не зафиксировано. Дорожная и уличная инфраструктура не повреждена, также не наблюдается размывов. Специалисты продолжают обследование города", - сообщает представитель Pilsētsaimniecība Лига Брувере.

Nokrišņu daudzums Jelgavā un tās apkārtnē bijis 22-34 milimetri jeb aptuveni 30-45 % no mēneša normas. Vēja brāzmas sasniedza ap 16 m/s, ir atsevišķi nolauzti koki, pārrāvumi elektrolīnijās.

Video: Mārtiņš Skuja pic.twitter.com/IcDPTWj2HX — Toms Bricis (@boms_tricis) June 19, 2023