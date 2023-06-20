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Фото, видео ⟩ Ливень и потоп в Елгаве: как это было

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Потом после сильных дождей в Елгаве, июнь 2023 г.
Потом после сильных дождей в Елгаве, июнь 2023 г. Фото: facebook.com / Jelgavas pilsēta

В некоторых многоквартирных домах Елгавы с плоскими крышами система сбора дождевой воды не справилась с проливными дождями, есть сообщения о затоплении квартир, сообщило Елгавское самоуправление.

По словам представителя самоуправления Лиги Клисметы, в Елгаве в понедельник выпало около 30-45% месячной нормы осадков.

В аварийную службу Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) поступило много звонков, и в порядке очередности осмотрены крыши домов. Из соображений безопасности JNĪP призвала владельцев затопленных квартир отключить в них электричество.

"В данном случае дело не в качестве кровли - просто количество осадков в минуту было крайне велико

и система была не в состоянии справиться с большим количеством воды и отводить ее через существующую канализацию", - пояснил руководитель JNĪP. В результате дождевая вода залила квартиры на верхних этажах.

В понедельник, 19 июня, к 21:00 компания получила информацию о том, что в 36 из 409 домов, которыми она управляет, возникла такая проблема, но аварийная служба получает все больше и больше сообщений от жителей и проводит осмотр крыш в порядке поступления звонков.

Видео: Улицы Елгавы после ливня

В таких случаях высок риск поражения электричеством, поэтому жителей залитых квартир попросили отключить в них электричество в целях безопасности.

В настоящее время уровень воды в некоторых канавах все еще высок, но она постепенно уходит. Во время непогоды в городе было сломано несколько деревьев. Обследование города продолжает выявлять другие повреждения, вызванные проливными дождями и штормом.

Центр оперативной информации самоуправления сообщает, что вчера, 19 июня, с 18:00 до 23:09 на метеостанции на пересечении улиц Рупниецибас и Терветес было зафиксировано количество осадков в количестве 32,14 миллиметра на квадратный метр. Порывы ветра во время шторма достигали 16 метров в секунду.

С учетом такого количества осадков затопление является естественным, поскольку дождевая канализация не в состоянии принять сразу весь объем воды. В муниципальном учреждении Pilsētsaimniecība констатируют, что ситуация в городе нормализовалась примерно через три часа после дождя.

"В целом значительных повреждений не зафиксировано. Дорожная и уличная инфраструктура не повреждена, также не наблюдается размывов. Специалисты продолжают обследование города", - сообщает представитель Pilsētsaimniecība Лига Брувере.

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