Фото, видео ⟩ Ливень и потоп в Елгаве: как это было

В некоторых многоквартирных домах Елгавы с плоскими крышами система сбора дождевой воды не справилась с проливными дождями, есть сообщения о затоплении квартир, сообщило Елгавское самоуправление.
По словам представителя самоуправления Лиги Клисметы, в Елгаве в понедельник выпало около 30-45% месячной нормы осадков.
В аварийную службу Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) поступило много звонков, и в порядке очередности осмотрены крыши домов. Из соображений безопасности JNĪP призвала владельцев затопленных квартир отключить в них электричество.
"В данном случае дело не в качестве кровли - просто количество осадков в минуту было крайне велико
и система была не в состоянии справиться с большим количеством воды и отводить ее через существующую канализацию", - пояснил руководитель JNĪP. В результате дождевая вода залила квартиры на верхних этажах.
В понедельник, 19 июня, к 21:00 компания получила информацию о том, что в 36 из 409 домов, которыми она управляет, возникла такая проблема, но аварийная служба получает все больше и больше сообщений от жителей и проводит осмотр крыш в порядке поступления звонков.
Видео: Улицы Елгавы после ливня
В таких случаях высок риск поражения электричеством, поэтому жителей залитых квартир попросили отключить в них электричество в целях безопасности.
В настоящее время уровень воды в некоторых канавах все еще высок, но она постепенно уходит. Во время непогоды в городе было сломано несколько деревьев. Обследование города продолжает выявлять другие повреждения, вызванные проливными дождями и штормом.
Центр оперативной информации самоуправления сообщает, что вчера, 19 июня, с 18:00 до 23:09 на метеостанции на пересечении улиц Рупниецибас и Терветес было зафиксировано количество осадков в количестве 32,14 миллиметра на квадратный метр. Порывы ветра во время шторма достигали 16 метров в секунду.
С учетом такого количества осадков затопление является естественным, поскольку дождевая канализация не в состоянии принять сразу весь объем воды. В муниципальном учреждении Pilsētsaimniecība констатируют, что ситуация в городе нормализовалась примерно через три часа после дождя.
"В целом значительных повреждений не зафиксировано. Дорожная и уличная инфраструктура не повреждена, также не наблюдается размывов. Специалисты продолжают обследование города", - сообщает представитель Pilsētsaimniecība Лига Брувере.
#Jelgava #Latvija pic.twitter.com/14lkKSKEFo— BreakingLV (@breakinglv) June 19, 2023
Jelgava tagad. Foto @Arcibalds pic.twitter.com/VHSEoZ4T7c— Katrīna Iļjinska (@katrinailjinska) June 19, 2023
Jelgavas jūra 🌊#jelgava #lietus pic.twitter.com/5M3Z87jFeP— Dace Komseli (@DaceKomseli) June 19, 2023
#Jelgava #Latvija pic.twitter.com/XrO16cwroR— BreakingLV (@breakinglv) June 19, 2023
Nokrišņu daudzums Jelgavā un tās apkārtnē bijis 22-34 milimetri jeb aptuveni 30-45 % no mēneša normas. Vēja brāzmas sasniedza ap 16 m/s, ir atsevišķi nolauzti koki, pārrāvumi elektrolīnijās.— Toms Bricis (@boms_tricis) June 19, 2023
Video: Mārtiņš Skuja pic.twitter.com/IcDPTWj2HX
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!