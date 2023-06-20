Садоводы и ягодники: Ситуация очень плохая

Хотя точный объем убытков (неполученного дохода и потерянной доли рынка) станет известен только после сбора урожая, в настоящее время ясно, что урожай будет скудным, что скажется на финансовых возможностях крестьян.

Глава Латвийской ассоциации садоводов Мара Рудзате признает, что ситуация разнится от хозяйства к хозяйству, потому что сила заморозков на культурах сказалась по-разному, но размер ущерба уже сейчас представляется беспрецедентным.

"В начале мая, когда во фруктово-ягодных садах уже началось цветение, пришли затяжные заморозки, когда температура воздуха была отрицательной несколько ночей подряд",

- подчеркнула М. Рудзате.

Наиболее значительные потери понесут хозяйства, для которых выращивание фруктов является основным бизнесом.

"Ситуация очень плохая, потому что сады уже пострадали от зимы (снег был, но земля не промерзла, в растениях продолжались биологические процессы, и когда пришли сильные морозы, растения замерзли), а весной чрезвычайно сильные заморозки сделали картину еще более печальной", - анализирует ситуацию член правления Baltijas ogu kompānija и председатель правления Very Berry Гундега Саушкина.

По предварительным оценкам садоводов и ягодников, убытки от весенних заморозков этого года оцениваются примерно в 10 млн евро.