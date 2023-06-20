Историческое решение: в Эстонии легализованы однополые браки

Однополые пары теперь могут усыновлять детей.

Однополый супруг может усыновить ребенка своего супруга с согласия биологического родителя. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Поправки, которые нужны для внесения в регистр заключенных в период 01.01.2016 - 31.12.2023 договоров о совместном проживании, вступят в силу с 1 октября 2023 года.

"У каждого должна быть возможность вступить в брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь. Этим решением мы наконец подтверждаем свою принадлежность к Северным странам и другим демократическим государствам мира, в которых это право уже гарантировано. Это решение, которое никого ничего не лишает, но многим дает нечто очень важное. Одновременно оно демонстрирует, что члены нашего общества заботятся друг о друге и уважают друг друга. Я горжусь Эстонией", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

"Принцип равенства перед лицом брака придает нашему обществу дополнительный вес, и я искренне благодарна за то, что наше ЛГБТ-сообщество все эти годы проявляло такое понимание и терпение", - отметила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

"Хотя речь во многом идет о чисто технических изменениях в правовой сфере, мы не можем не отметить знаковость этих решений. Я надеюсь, что со временем и критики убедятся в том, что от этих шагов мы выиграли, а не проиграли. Единые права для всех - это нечто настолько элементарное, что дискуссия вокруг них по сути своей возвращает нас к первым годам после восстановления независимости. Я рада, что сегодня этот выбор в пользу заботящейся обо всех и прогрессивной Эстонии наконец был сделан", - добавила Сигне Рийсало.