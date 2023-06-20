Историческое решение: в Эстонии легализованы однополые браки

Перед вторым чтением парламент Эстонии принял увязанный с вотумом доверия правительству закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола с 1 января 2024 года. Об этом сообщает Rus.Postimees.
За принятие инициированных правительством изменений в Законе о семье и других связанных с ним законах (207 SE) проголосовали 55 членов парламента, против - 34.
Оба законопроекта связаны с реформой министерств. Кроме того, принятие законопроекта о внесении изменений в Закон о семье и других смежных законах, который уравнивает брак, было увязано с вопросом о доверии правительству.
Пакет поправок к Закону о семье и еще 85 законам включает в себя также прикладные акты к закону о совместной жизни.
Помимо брака у людей в будущем также сохранится возможность заключить договор о совместной жизни. Договор гарантирует зарегистрированным сожителям право принимать решения касательно друг друга и при необходимости получать пособия и компенсации. Парам, заключившим договор о совместной жизни, будет обеспечена возможность перейти к браку в упрощенном порядке.
Благодаря браку и зарегистрированной совместной жизни у пар возникают права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в свободных отношениях. В основном они связаны с получением пособий, имуществом, жильем и наследованием. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это поможет избежать ситуации, когда при отсутствии завещания у оставшегося партнера не будет права наследовать и все имущество автоматически отойдет родственникам умершего.
Однополые пары теперь могут усыновлять детей.
Однополый супруг может усыновить ребенка своего супруга с согласия биологического родителя. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Поправки, которые нужны для внесения в регистр заключенных в период 01.01.2016 - 31.12.2023 договоров о совместном проживании, вступят в силу с 1 октября 2023 года.
"У каждого должна быть возможность вступить в брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь. Этим решением мы наконец подтверждаем свою принадлежность к Северным странам и другим демократическим государствам мира, в которых это право уже гарантировано. Это решение, которое никого ничего не лишает, но многим дает нечто очень важное. Одновременно оно демонстрирует, что члены нашего общества заботятся друг о друге и уважают друг друга. Я горжусь Эстонией", - сказала премьер-министр Кая Каллас.
"Принцип равенства перед лицом брака придает нашему обществу дополнительный вес, и я искренне благодарна за то, что наше ЛГБТ-сообщество все эти годы проявляло такое понимание и терпение", - отметила министр социальной защиты Сигне Рийсало.
"Хотя речь во многом идет о чисто технических изменениях в правовой сфере, мы не можем не отметить знаковость этих решений. Я надеюсь, что со временем и критики убедятся в том, что от этих шагов мы выиграли, а не проиграли. Единые права для всех - это нечто настолько элементарное, что дискуссия вокруг них по сути своей возвращает нас к первым годам после восстановления независимости. Я рада, что сегодня этот выбор в пользу заботящейся обо всех и прогрессивной Эстонии наконец был сделан", - добавила Сигне Рийсало.
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