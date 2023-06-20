Кремлевская пропаганда зависит от иностранных спутников

Алексей Рабин, эксперт Национальной технологической инициативы по телекоммуникациям и искусственному интеллекту, заявил, что всего проблемы в приложении кабельного телевидения МТС наблюдались в 54 регионах России. По словам телезрителей, НТВ также пропало с телеэкранов более месяца назад, а вещание "Первого канала" имеет заметные проблемы.

Утверждается, что клиенты МТС не могут смотреть российские пропагандистские каналы, поскольку МТС арендует спутники у компании Asia Broadcast Satellite (ABS). Сообщается, что ABS потребовала от МТС отключить не только каналы группы ВКТРК, но и все 20 бесплатных российских федеральных каналов, доступных в России в пакетах бесплатного доступа.

Такие действия являются незаконными в России, но ABS выполняет требования западных санкций против российских телекоммуникационных компаний.

При этом в конце 2022 года такой сценарий назвали маловероятным из-за того, что МТС использует спутники из "дружественных" азиатских стран.

МТС рассматривает переход на российские спутники как единственно возможный выход из этой ситуации. Аналогичным образом уже поступил оператор "Орион", который сменил спутник и потерял 7% своих абонентов, а это около 200 000 пользователей. Участники рынка прогнозируют, что МТС также может столкнуться с аналогичными потерями.