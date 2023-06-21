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Видео ⟩ Подростки с криминальным прошлым ограбили украинку в Риге

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Воровство
Воровство Фото: Alejandro J. Vivas/Shutterstock

Спасаясь от войны в Украине, Карина уехала из страны, чтобы жить в Латвии с отцом. После долгого рабочего дня она вышла с работы на улице Лачплеша, но столкнулась с неприятной ситуацией. Двое молодых людей выхватили из рук Карины телефон стоимостью 1500 евро, сообщает программа Bez Tabu.

К Карине приехала сестра, они гуляли по окрестностям в надежде найти молодых людей, но безрезультатно. К поискам подростков подключился и друг Карины.

Государственная полиция подтвердила, что главарь подростков ранее уже совершал уголовные преступления. В настоящее время начато расследование, дело передано в суд.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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