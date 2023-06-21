Видео ⟩ Подростки с криминальным прошлым ограбили украинку в Риге

Спасаясь от войны в Украине, Карина уехала из страны, чтобы жить в Латвии с отцом. После долгого рабочего дня она вышла с работы на улице Лачплеша, но столкнулась с неприятной ситуацией. Двое молодых людей выхватили из рук Карины телефон стоимостью 1500 евро, сообщает программа Bez Tabu.