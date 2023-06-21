Путин утверждает, что в прошлом году Украина сорвала мирный план. Что не так с этой версией?

«В Стамбуле мы фиксировали: вы [Вооруженные силы РФ] уходите на границы по состоянию на 24 февраля 2022 года (дата начала полномасштабной агрессии России против Украины — Би-би-си), после этого начинается переговорный процесс, в котором будет принимать участие и президент, и МИД Украины, и после этого будем выходить на юридический документ», — заявил на днях в эфире киевского Радио НВ Михаил Подоляк, член украинской переговорной делегации (кстати, до сих пор формально не распущенной).

«Там нет никаких подписей… Безусловно, это фиктивный документ», — описал он бумаги, которые демонстрировал российский президент африканским лидерам.

Источники Би-би-си и в Киеве, и в Москве утверждают: ни на одном из этапов недолгих переговоров Россия и Украина не были близки к проведению переговоров на высшем уровне – то есть между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. А без этой встречи достигнуть реальных договоренностей было невозможно, подчеркивали собеседники.

Например, в некоторых пунктах стамбульского коммюнике прямо говорилось, что самые чувствительные территориальные вопросы — о принадлежности Крыма и территорий Донбасса — будут обсуждаться лидерами стран.

Важный момент: сейчас Михаил Подоляк говорит, что в середине апреля 2022 года — именно эта дата стоит на продемонстрированных Путиным документах — «переговоры в принципе были невозможны».