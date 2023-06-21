Сын Байдена согласен признать вину в прокуратуре США

Сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - достиг предварительной договоренности о признании вины по обвинениям в двух случаях неуплаты федеральных налогов. Это следует из судебных документов, представленных во вторник, 20 июня.

Хантер Байден согласился признать себя виновным в неуплате более 100 тыс. долларов (91 тыс. евро) налогов в 2017 и 2018 годах при ежегодном заработке в этот период в районе свыше 1,5 млн долларов (1,3 млн евро).

Кроме того, Байден-младший признался, что солгал в федеральной анкете на хранение приобретенного в 2018 году оружия, не указав факт наркозависимости.

Соглашение должен утвердить федеральный судья

Соглашение о признании вины между Хантером Байденом и прокуратурой США в его родном штате Делавэр еще должно быть утверждено федеральным судьей.

В этом случае прокуроры согласятся не преследовать его, но он должен будет выполнить определенные условия, чтобы обвинение было с него снято. Подобная сделка со следствием может в США применяться в случае ненасильственных правонарушений при наличии проблем с употреблением психоактивных веществ.

Проверка в отношении Байдена-младшего

Бывший президент США Дональд Трамп и его союзники в течение многих лет обвиняли Хантера Байдена в нарушениях, связанных с его деятельностью в Украине и Китае. Как полагают республиканцы, президент США Джо Байден знал об этой деятельности.

В 2020 году Байден-младший заявил, что федеральные прокуроры проводят проверку его налоговых документов. Джо Байден на тот момент сообщил, что не разговаривал со своим сыном о его иностранном бизнесе, и заверил, что министерство юстиции Соединенных Штатов будет сохранять независимость в любых расследованиях в отношении членов его семьи.