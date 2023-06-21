Этим летом в Ригу приедет группа "Сплин"

Большой сольный концерт на котором прозвучат самые известные песни группы, выпущенные​ за многие года творчества!

B данный момент группа совершает свой тур по городам Европы где даст концерты в таких городах как Штутгарт, Мюнхен, Нюрнберг, Аликанте, Барселона, Ницца, а 27 июля "Сплин" будет в Риге.

Их песни любят за особую лирику и только «Сплинам» характерную атмосферу.

"Выхода нет", "Орбит без сахара", "Линия жизни", "Романс", "Прочь из моей головы" - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов. Их знают и любят не только поклонники группы, но и те, кто лишь случайно услышал эти песни.

Группа традиционно порадует поклонников живым исполнением, а световое сопровождение не оставит равнодушным искушенных ценителей концертных шоу.

После 24 февраля группа выразили свою политическую позицию и разместила в соцсетях черный квадрат.

20 августа 2022 года лидер "Сплина" Александр Васильев во время выступления коллектива на рок-фестивале "Чернозем" в Воронежской области посвятил песню "Выхода нет" музыкантам, которым пришлось уехать из страны "по разным причинам". После этого концерты группы начали массово отменять.

Галерея: группа "Сплин" в Риге