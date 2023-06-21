Туристы из РФ в Китае сталкиваются с большими проблемами

После тестирования трех карт UnionPay, выпущенных российскими банками в Китае, было установлено, что только со счета одного банка можно снимать наличные.

Карты таких популярных в РФ банков, как "Тинькофф банк" и "Русский стандарт", в Китае практически не действуют.

Эксперимент показал, что оплата товаров картами UnionPay в Китае очень ограничена. Даже если на платежном терминале есть пометка UnionPay, российские карты не принимаются.

"Во время недельной поездки в Чжанцзяцзе и близлежащие города выяснилось, что расплатиться картами UnionPay российского банка можно только в небольшом кафе в Старом городе и в аэропорту", - прокомментировали в Ассоциации туроператоров России.

Система UnionPay изначально рассматривалась как альтернатива ушедшим из России системам Visa и MasterCard. Однако в этом году стало ясно, что UnionPay не оправдывает возложенных на себя ожиданий.

В начале мая карты только семи российских банков можно было использовать за границей. Остальные банки фактически отрезаны от международной платежной системы, и услуги этих банков доступны только в России.

Официально китайская платежная система не объявляла никаких ограничений для российских банков. Однако, по сообщениям СМИ, UnionPay запретила принимать в терминалах свои карты, выпущенные кредитными организациями, в отношении которых введены международные санкции.

Также сообщается, что находящиеся под санкциями российские банки могут быть вынуждены отказаться от выпуска карт UnionPay в будущем, так как есть опасения, что на UnionPay также могут быть наложены некоторые ограничения.