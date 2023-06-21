Редкие вина по приемлемой цене: в Старой Риге открылся новый винный бар-пиццерия

Как сообщили на предприятии, предлагаемый ассортимент вин тщательно отобрал сомелье Роман Комарс - председатель правления компании Inerbaltija и соучредитель Латвийской ассоциации сомелье. Ассортимент будет пополняться каждый сезон. Сегодня бар предлагает самый широкий ассортимент вин в Латвии - более 100 наименований, все сорта винограда и практически все страны мира.

"У нас демократичная ценовая политика, а наши гости - не только ценители уникальных, редких вин, но и любители пробовать новые вкусы и открывать новые сорта. Наше преимущество - демократичные цены и отличный ассортимент. Например, два бокала вина и легкие закуски обойдутся всего в 7,50 евро - это очень выгодные цены для Старой Риги", - говорит член правления, директор ресторана Easy Wine Алиса Эйгима.

Наряду с внушительной винной картой, в меню Easy Wine представлены разнообразные закуски: сырные и овощные тарелки, итальянская антипаста и фирменные пиццы. Меню составлено таким образом, чтобы блюда сочетались с разными сортами вина и были доступны в плане цены.

В Easy Wine доступен просторный зал на 150 мест с живописной террасой. Винный бар-пиццерия расположен в уютном дворике в окружении старинных зданий. В ближайшее время команда бара планирует организовать различные мероприятия - винные вечера, дегустации вин и авторских закусок, а также мастер-классы с известными сомелье и другие мероприятия.