В Кулдиге завершился Осокинский фестиваль свободы: в поддержку Украины собрано свыше 30 000 евро

В субботу в Кулдигском крае, в поместье "Кришьяни", состоялся завершающий концерт друзей Осокинского Фестиваля свободы для Украины. На этом мероприятии для поддержки Украины пожертвовано более 10 тысяч евро. Всего фестиваль собрал более 30 тысяч евро.
В поместье выступил сам Андрей Осокин, певица Катрина Гупало и солистка Национальной оперы и балета Сонора Вайце. Музыканты исполнили произведения Генделя, Баха, Листа, Шопена, Верди и Пуччини, а также украинские народные песни. В заключительной части концерта предприниматель, меценат и доктор философских наук Дмитрий Волков в сопровождении симфонического оркестра под руководством дирижера Яниса Стафецкиса, исполнил концерт Иоганна Себастьяна Баха Ля мажор.
"Это мероприятие стало завершающим аккордом фестиваля в прекрасном месте, на берегу живописной Венты, в кругу друзей фестиваля. Благодаря пожертвованию Дмитрия Волкова и гостей концерта была собрана существенная сумма в помощь Украине. Сбор средств продолжается на Ziedot.lv до конца месяца", - отметил Андрей Осокин.
Осокинский фестиваль свободы продолжался с 7 мая по 17 июня. В 15 концертах участвовали более 80 музыкантов и актеров из Латвии, Эстонии и Украины. Собранные в рамках фестиваля и акции на Ziedot.lv средств направляются на гуманитарную и медицинскую помощь жителям Украины, а также на поддержку домашних животных и в Украине, и в Латвии.
Галерея: Осокинский фестиваль свободы: в поддержку Украины в Кулдиге
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