В Кулдиге завершился Осокинский фестиваль свободы: в поддержку Украины собрано свыше 30 000 евро

В поместье выступил сам Андрей Осокин, певица Катрина Гупало и солистка Национальной оперы и балета Сонора Вайце. Музыканты исполнили произведения Генделя, Баха, Листа, Шопена, Верди и Пуччини, а также украинские народные песни. В заключительной части концерта предприниматель, меценат и доктор философских наук Дмитрий Волков в сопровождении симфонического оркестра под руководством дирижера Яниса Стафецкиса, исполнил концерт Иоганна Себастьяна Баха Ля мажор.

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"Это мероприятие стало завершающим аккордом фестиваля в прекрасном месте, на берегу живописной Венты, в кругу друзей фестиваля. Благодаря пожертвованию Дмитрия Волкова и гостей концерта была собрана существенная сумма в помощь Украине. Сбор средств продолжается на Ziedot.lv до конца месяца", - отметил Андрей Осокин.

Осокинский фестиваль свободы продолжался с 7 мая по 17 июня. В 15 концертах участвовали более 80 музыкантов и актеров из Латвии, Эстонии и Украины. Собранные в рамках фестиваля и акции на Ziedot.lv средств направляются на гуманитарную и медицинскую помощь жителям Украины, а также на поддержку домашних животных и в Украине, и в Латвии.

Галерея: Осокинский фестиваль свободы: в поддержку Украины в Кулдиге