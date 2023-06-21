Фото ⟩ Где и как узнать результаты школьных экзаменов онлайн?

Сертификаты будут доступны в Информационной системе государственных экзаменов.

Сертификаты об основном образовании - с 21 июня 2023 года. Об общем среднем образовании - с 11 июля 2023 года. Учащимся, сдающим централизованные экзамены в дополнительный срок, сертификаты об общем среднем образовании будут доступны с 17 июля 2023 года.

Для каждого государственного экзамена будет подготовлен отдельный сертификат, в котором будет указана оценка в процентах (без округлений).

Представитель Государственного центра содержания образования (VISC) сообщил порталу Apollo, что результаты будут доступны ученикам/родителям учеников, а сертификаты - учебным заведениям.

Выпускники, сдавшие централизованные экзамены, смогут узнать оценки с помощью электронной услуги Mani dati izglītības reģistros ("Мои данные в регистрах образования") на портале Latvija.lv.

"Сейчас в первую очередь готовятся сертификаты для учебных заведений, после чего данные будут синхронизированы с Latvija.lv, и планируется, что постепенно они станут доступны уже с 21 июня", - говорит представитель VISC.

В электронной услуге отображаются оценки за централизованные экзамены, которые VISC внес в Государственную информационную систему образования (VIIS). Распечатанные сертификаты выпускники, как и прежде, смогут получить в учебных заведениях.

Как найти э-услугу на Latvija.lv

1. Откройте веб-сайт Latvija.lv и войдите в систему, используя личные идентификационные данные.

Фото: ekrānuzņēmums.

2. Найдите электронную услугу Mani dati izglītības reģistros ("Мои данные в регистрах образования"). Услуга предлагает возможность получить данные о человеке - о себе или о своем несовершеннолетнем ребенке.

Фото: ekrānuzņēmums.

Чтобы сдать экзамен, каждый учащийся должен набрать не менее 10%.

Экзаменационная сессия для учащихся 9-х классов началась 24 мая, а завершилась централизованным экзаменом по математике 6 июня. Экзаменационная сессия для учащихся средней школы началась 15 мая и завершилась 8 июня.