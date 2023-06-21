Фото, видео ⟩ На Лиго над пляжем в Юрмале пролетели военные самолеты

В пятницу, 23 июня, в 13:00 над Юрмалой состоялся низкий полет группы военных самолетов, во время которого вдоль всего пляжа пролетели MC130J Hercules, M28, АН-2 и вертолеты UH-60 Black Hawk, сообщили в самоуправлении Юрмалы.
Полет проводился в честь Лиго и единства летчиков стран НАТО в деле укрепления оборонных способностей Латвии.
#līgolidojums pic.twitter.com/VtXNYvKJsI— Looora (@Looora99128583) June 23, 2023
В Латвии эти самолеты участвуют в учениях воздушных и сухопутных сил, в ходе которых отрабатываются навыки поддержки с воздуха специальных операций на земле.
В учениях принимают участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Италии и США.
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