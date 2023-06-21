По техническим причинам недоступны результаты экзаменов. Министерство комментирует

Министерство приносит извинения за причиненные по техническим причинам неудобства.

"В настоящее время для поиска максимально быстрого решения задействованы четыре технические службы и поставщики услуг, обеспечивающие передачу данных из Информационной системы экзаменов (VPS) в Государственную информационную систему образования (VIIS), которая является источником данных электронных услуг.

Мы сообщим вам, как только проблема будет устранена.

Образовательные учреждения уже имеют доступ к части сертификатов учащихся о сдаче CE, а передача оставшихся данных и информации между учебными заведениями будет обеспечена постепенно", - говорится в сообщении министерства.

Šodienas skaisto svētku dienu mazliet pabojā fakts, ka izlaidums ir noticis, bet eksāmenu rezultātus nezinām... Es uzskatu, ka tā nav normāla situācija un @visc_gov_lv, tostarp @IZM_gov_lv nav uzdevumu augstumos.

Bet arī šis līdz 2026.gadam aizmirsīsies... — Anita Muižniece (@anita_muizniece) June 21, 2023