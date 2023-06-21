По техническим причинам недоступны результаты экзаменов. Министерство комментирует

Министерство образования и науки выявило проблемы в синхронизации данных между платформами, которые должны обеспечивать доступ к результатам централизованных экзаменов (CE).
Министерство приносит извинения за причиненные по техническим причинам неудобства.
"В настоящее время для поиска максимально быстрого решения задействованы четыре технические службы и поставщики услуг, обеспечивающие передачу данных из Информационной системы экзаменов (VPS) в Государственную информационную систему образования (VIIS), которая является источником данных электронных услуг.
Мы сообщим вам, как только проблема будет устранена.
Образовательные учреждения уже имеют доступ к части сертификатов учащихся о сдаче CE, а передача оставшихся данных и информации между учебными заведениями будет обеспечена постепенно", - говорится в сообщении министерства.
Šodienas skaisto svētku dienu mazliet pabojā fakts, ka izlaidums ir noticis, bet eksāmenu rezultātus nezinām... Es uzskatu, ka tā nav normāla situācija un @visc_gov_lv, tostarp @IZM_gov_lv nav uzdevumu augstumos.— Anita Muižniece (@anita_muizniece) June 21, 2023
Bet arī šis līdz 2026.gadam aizmirsīsies...
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!