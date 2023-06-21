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По техническим причинам недоступны результаты экзаменов. Министерство комментирует

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Экзамен
Экзамен Фото: EPA/Scanpix

Министерство образования и науки выявило проблемы в синхронизации данных между платформами, которые должны обеспечивать доступ к результатам централизованных экзаменов (CE).

Министерство приносит извинения за причиненные по техническим причинам неудобства.

"В настоящее время для поиска максимально быстрого решения задействованы четыре технические службы и поставщики услуг, обеспечивающие передачу данных из Информационной системы экзаменов (VPS) в Государственную информационную систему образования (VIIS), которая является источником данных электронных услуг. 

Мы сообщим вам, как только проблема будет устранена.

Образовательные учреждения уже имеют доступ к части сертификатов учащихся о сдаче CE, а передача оставшихся данных и информации между учебными заведениями будет обеспечена постепенно", - говорится в сообщении министерства.

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