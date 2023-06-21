"Он вел себя так, будто активно ищет своего ребенка": представитель Bezvests.lv о поисках Юстине

"Семья девочки не состоит только из отца, мачехи - там еще несколько родственников. Для них это огромная проблема с далекими последствиями, это огромная беда и для остальных детей в этой семье. Хотелось бы, чтобы семья пережила то, что происходит сейчас, чтобы другие дети могли это пережить. Потому что эта беда коснулась не только самой Юстине, но и ее братьев, бабушек, дедушек. В настоящее время им очень сложно и тяжело, зная, что ребенок умер и каковы подозрения полиции и кто задержан. И что будет с другими двумя несовершеннолетними детьми в семье, это тоже большой вопрос. Мы начали думать об этом, и на сердце неспокойно".