"Он вел себя так, будто активно ищет своего ребенка": представитель Bezvests.lv о поисках Юстине

27 мая в Роговке проходили поиски маленькой Юстине, организованные Государственной полицией и волонтерской организации Bezvests.lv, в которых приняли участие более 100 волонтеров. В них участвовал и отец Юстине. 21 июня отец и мачеха Юстине были арестованы по подозрению в ее убийстве.
"Эмоционально сейчас довольно трудно, - говорит представитель Bezvests.lv Ирина Бруниня. - В душе сейчас чувство непонимания. Человек, подозреваемый в убийстве девочки, был среди нас. В массовых поисках Bezvests.lv он был среди нас как волонтер, давал свои версии, анализировал, советовал, высказывал предложения о том, что могло произойти, где она могла исчезнуть.
По его поведению мы не могли даже представить, что он может быть виновен. Он вел себя так, будто искал своего ребенка.
Непонятно и просто не хочется принимать, что это возможно. Но жизнь показывает, что все возможно".
Фото: Поиски маленькой Юстине в Роговке
Даже тем волонтерам, которые участвуют в поисках регулярно и много, нелегко примириться. Ирина Бруниня признает, что волонтерам сейчас эмоционально тяжело: "Не потому, что они думают, что поиски напрасны - ни в коем случае не напрасны. А потому, что человек был среди нас, мы с ним общались, выражали ему глубочайшее сочувствие.
Мы пытались с ним поговорить так, чтобы не причинить ему еще большей эмоциональной травмы. Мы думали, как ему лучше передать информацию. Мы думали, что если мы найдем девочку - как сказать отцу, как с ним разговаривать, как его уберечь от чрезмерных эмоций, что, конечно, не может быть излишним, если бы ребенок был найден.
После всего этого узнать, что, возможно, он сам виновен...".
Фото: Вечер после поисков маленькой Юстине
"У волонтеров Bezvests.lv есть глубокое эмоциональное непонимание. Наши добровольцы приходят на помощь незнакомым людям. С глубочайшим желанием помочь чужому человеку в беде. Мы знаем, что все возможно, но смириться с тем, что теперь известно, довольно трудно. Однако теперь мы можем проанализировать, почему семья нас сразу не пригласила на поиски. Семья нас вообще не приглашала, это была полиция, которая пригласила нас организовать массовый поиск Юстине. Теперь все это выглядит совсем по-другому", - сказала Ирина Бруниня.
Видео: Поиски Юстине
В день поисков Юстине многие жители деревни Роговка заявили, что исчезновение девочки может быть семейным делом и что причины надо искать ближе к дому. После первых же организованных сразу после исчезновения Юстине поисков большая часть жителей Роговки была убеждена: в окрестностях ее больше нет. Они оказались правы.
Видео: поиски Юстине
Портал Apollo.lv встречался с отцом Юстине Владимиром Рейниковым.
"Конечно, надеемся, что найдем ее живой. В округе много заброшенных домов, может быть, ее кто-то туда завел, может быть, сама ушла. Многие приедут искать - в этот раз можно исследовать более обширную территорию. Так много людей - если она где-то там, то стопроцентно найдется", - говорил он тогда.
Чувствуют ли себя разочарованными волонтеры, которые в поисках Юстине провели в Роговке весь день, потратили время и силы, узнав, что Юстине была убита и ее тело было спрятано в километрах от места поиска и что виновными, возможно, являются отец и мачеха?
Ирина Бруниня комментирует: "Поиски были очень важны. Мы ни в коем случае не думаем, что провели напрасную работу. Любой человек может высказать свои подозрения, но пока человек не найден - надо искать, используя любые законные методы и приемы, в том числе поиски в окрестностях.
У полиции было несколько версий, и одна из них заключалась в том, что ребенок исчез, уйдя из дома. Мы должны были убедиться, так это было или нет, поиски были очень важны. То, что поиски ребенка ни к чему не привели, дали полиции возможность думать о каких-то других вещах и версиях, смотреть на все с другой точки зрения.
Легко сказать: я уже давно знал, что виноваты родители, я так и думал... Сколько было случаев, когда ребенок исчезает, а потом оказывается, что это действительно был несчастный случай. Пока тело не найдено, нельзя кого-то обвинять. Презумпция невинности работает, пока кто-то не признан виновным решением суда. У нас демократическая страна, где закон управляет всем".
Представитель Bezvests.lv подчеркивает: "Наша работа была масштабной и очень необходимой. Информация о том, что в окрестностях ребенка нет, была необходима как один из кирпичиков во всей конструкции расследования полиции.
В таких случаях полиция делает ювелирную работу, отслеживая и пытаясь выяснить, где может быть ребенок. Чтобы добраться до результата, нужно время. Полиция - молодцы, что нашли девочку".
Конечно, эмоционально тяжело, и Ирина Бруниня говорит - трудно не думать и о семье Юстине.
"Семья девочки не состоит только из отца, мачехи - там еще несколько родственников. Для них это огромная проблема с далекими последствиями, это огромная беда и для остальных детей в этой семье. Хотелось бы, чтобы семья пережила то, что происходит сейчас, чтобы другие дети могли это пережить. Потому что эта беда коснулась не только самой Юстине, но и ее братьев, бабушек, дедушек. В настоящее время им очень сложно и тяжело, зная, что ребенок умер и каковы подозрения полиции и кто задержан. И что будет с другими двумя несовершеннолетними детьми в семье, это тоже большой вопрос. Мы начали думать об этом, и на сердце неспокойно".
Отец и мачеха Юстине арестованы. То, что будет дальше, находится в ведении полиции. Представитель Bezvests.lv Ирина Бруниня говорит: "Такова жизнь. Если не дай Бог что-нибудь случится, мы снова будем искать и поможем тем, кому нужна наша помощь".
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