В Латвии продолжает снижаться число Янисов и Лиг

Из родившихся в этом году в Латвии мальчиков Янисами назвали 51, а имя Лига получили три девочки.

Согласно данным агентства LETA, количество Янисов и Лиг за последний год уменьшилось. В прошлом году в стране проживало 47 185 Янисов и 9820 Лиг, а годом ранее - 48 311 Янисов и 9871 Лига.

Количество женщин с именем Лига в Латвии в этом столетии относительно стабильно, но Янисами мальчиков стали называть значительно реже.

В 2018 году в Латвии было 51 549 Янисов и 10 012 Лиг, в 2013 году - 57 235 Янисов и 10 501 Лига, в 2009 году - 61 758 Янисов и 10 806 Лиг, а в 2004 году - 67 244 Яниса и 10 672 Лиги.