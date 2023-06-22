В Риге и окрестностях перед праздниками ожидается замедленное движение

Предприятие Latvijas valsts ceļi сообщает, что, отправляясь на выходные, возможны более крупные пробки при выезжая и въезжая в Ригу, а также у дорожных ремонтных работ.

Водителей призывают предусмотреть дополнительное время на путь, а также по возможности отправиться в путь за пределами интенсивного дорожного движения. В целом в сети государственных дорог ремонтные работы проходят на 67 этапах.

От Мадоны до Дзелзавы на автомобильной дороге Плявиняс - Мадона - Гулбене (P37) имеется шесть ремонтных этапов со светофором и на путь стоит дополнительно планировать даже более часа. В направлении Эргли на региональной автомобильной дороге Рига - Эргли (Р4) три этапа со светофором и стоит рассчитывать на дополнительные 40 минут пути. В то же время автомобильные дороги Умурга - Цесис - Ливы (P14) на участке от Валмиерского шоссе (А3) до Цесиса - пять этапов со светофором.

Отправляясь в путь, водителей приглашают посмотреть на карту ремонтных работ на сайте Latvijas Valsts ceļi, где отмечены все актуальные ограничения движения на государственных автомобильных дорогах.