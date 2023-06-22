Министерство образования просит продлить срок приема в средние школы

Как сообщила представитель МОН Анце Яка, большинство школ документы в 10-е классы принимает до 25 июня.

В то же время результаты девятиклассников по все трем централизованным экзаменам будут доступны только сегодня. В настоящее время у школ есть доступ к данным по экзаменам по математике и латышскому языку, а результаты экзамена по английскому языку будут доступны сегодня в течение дня.

Пользователи социальных сетей выразили недовольство тем, что результаты экзаменов не были объявлены до выпускных в 9-х классах. Школьники отправились на выпускной, даже не зная, получат ли сертификат об основном образовании. Некоторые родители также информировали, что их детям сообщили, что они не набрали необходимых процентов для получения сертификата, но после проверки информации она не подтвердилась.

Яка подтвердила, что было 34 таких случая, но неизвестно, как это произошло.

В синхронизации данных между платформами, которые должны обеспечивать доступ к результатам централизованных экзаменов, в среду произошли неполадки. К вечеру удалось передать школам результаты только экзамена по математике.

В этом году впервые знания девятиклассников на экзаменах оценивались в процентах. Если учащийся на каком-то экзамене не набрал хотя бы 10%, он получит табель за этот учебный год и будет пересдавать экзамены в конце следующего учебного года.