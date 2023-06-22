Бдительность курьера в Ильгюциемсе спасла жизнь 66-летнего мужчины

Звонивший объяснил, что у него возникли подозрения, что, возможно, с заказчиком что-то произошло. На место происшествия незамедлительно был отправлен ближайший экипаж Курземского управления.

Приехав на место происшествия, сотрудники полиции отправились в квартиру. Неоднократно постучавшись в дверь, они не дождались ответа, но услышали стоны. Расспрашивая соседей о мужчине, проживающем в квартире, полицейские выяснили, что в последнее время он его не было видно.

Учитывая подозрения, что, возможно, жильцу этой квартиры стало плохо, на место происшествия были отправлены бригады Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, а также работники Государственной полиции.

Спасатели поднялись по пожарной лестнице к окну квартиры и заметили мужчину, лежавшего на полу. В разговоре с ним стало ясно, что мужчине плохо и необходима помощь медиков. Сразу же было принято решение открыть дверь квартиры, и там оперативные службы увидели лежащего на полу 66-летнего мужчину.

После медицинского осмотра было решено мужчину госпитализировать.

Спасибо курьеру, который не был равнодушен и о своих подозрениях немедленно сообщил полиции. После разрешения ситуации сотрудники полиции также перезвонили ему и поблагодарили за предоставленную информацию, которая помогла спасти жизнь человека, находящегося в беспомощном состоянии.