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Бдительность курьера в Ильгюциемсе спасла жизнь 66-летнего мужчины

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В пятницу, 16 июня, после 13:00, Рижская муниципальная полиция получила сообщение от доставщика еды, который объяснил, что прибыл в Ильгюциемс отдать заказ, но заказчик не открыл дверь. Курьер добавил, что на этот адрес клиенту доставляет еду регулярно - раз в неделю на протяжении двух лет.

Звонивший объяснил, что у него возникли подозрения, что, возможно, с заказчиком что-то произошло. На место происшествия незамедлительно был отправлен ближайший экипаж Курземского управления.

Приехав на место происшествия, сотрудники полиции отправились в квартиру. Неоднократно постучавшись в дверь, они не дождались ответа, но услышали стоны. Расспрашивая соседей о мужчине, проживающем в квартире, полицейские выяснили, что в последнее время он его не было видно.

Учитывая подозрения, что, возможно, жильцу этой квартиры стало плохо, на место происшествия были отправлены бригады Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, а также работники Государственной полиции.

Спасатели поднялись по пожарной лестнице к окну квартиры и заметили мужчину, лежавшего на полу. В разговоре с ним стало ясно, что мужчине плохо и необходима помощь медиков. Сразу же было принято решение открыть дверь квартиры, и там оперативные службы увидели лежащего на полу 66-летнего мужчину.

После медицинского осмотра было решено мужчину госпитализировать.

Спасибо курьеру, который не был равнодушен и о своих подозрениях немедленно сообщил полиции. После разрешения ситуации сотрудники полиции также перезвонили ему и поблагодарили за предоставленную информацию, которая помогла спасти жизнь человека, находящегося в беспомощном состоянии.

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