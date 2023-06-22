Фото ⟩ В Верманском саду посадили новый сорт рододендронов Dziesmusvētki

В честь 150-летия традиций Праздника песни одному из сортов рододендронов, созданных селекционером Рихардом Кондратовичем, в селекционно-испытательном питомнике рододендронов Babīte Латвийского университета было присвоено название Dziesmusvētki.

На мероприятии почетный главный дирижер Праздника песни Айра Бирзиня, директор Латвийского национального культурного центра Сигне Пуяте и член правления Swedbank Лига Шкендере посадили уникальный куст. По данным селекционно-испытательного питомника рододендронов Babīte Латвийского университета, у общественности большой интерес к новому сорту рододендрона Dziesmusvētki.

Галерея: В Верманском саду посадили цветы Dziesmusvētki