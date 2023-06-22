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Фото ⟩ В Верманском саду посадили новый сорт рододендронов Dziesmusvētki

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В Верманском саду посадили новый сорт рододендронов Dziesmusvētki
В Верманском саду посадили новый сорт рододендронов Dziesmusvētki Фото: Zane Bitere/LETA

C выступлением рижских хоров, ансамблей и духового оркестра, изготовлением венков и подвязок во время летнего солнцестояния в Верманском саду встретили Праздник песни, сообщили организаторы мероприятия.

В честь 150-летия традиций Праздника песни одному из сортов рододендронов, созданных селекционером Рихардом Кондратовичем, в селекционно-испытательном питомнике рододендронов Babīte Латвийского университета было присвоено название Dziesmusvētki.

На мероприятии почетный главный дирижер Праздника песни Айра Бирзиня, директор Латвийского национального культурного центра Сигне Пуяте и член правления Swedbank Лига Шкендере посадили уникальный куст. По данным селекционно-испытательного питомника рододендронов Babīte Латвийского университета, у общественности большой интерес к новому сорту рододендрона Dziesmusvētki.

Галерея: В Верманском саду посадили цветы Dziesmusvētki

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