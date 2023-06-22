Фото ⟩ На Домской площади проходит традиционный Травяной рынок

Сегодня, 22 июня, в Риге, на Домской площади, проходит традиционный Травяной рынок, сообщила представитель Управления бренда и коммуникации Рижского самоуправления Лива Сила.
С 9:00 до 19:00 на Домской площади можно найти и купить дубовый лист, цветочные венки и луговые траву и цветы для их создания, что придает рынку особый настрой. Крестьяне и ремесленники Латвии предлагают свои изделия, которые хорошо подойдут как для праздничного стола, так и для создания настроения.
Фото: Травяной рынок на Домской площади
С 10:00 до 19:00 проходит культурная программа, в которой выступят духовой оркестр Fanfara, детский танцевальный ансамбль Teiksmiņa, детская вокальная студия Knīpas un Knauķi, оркестр Rīga, танцевальный ансамбль Dancītis, смешанный хор Medera, сигулдский биг-бенд, танцевальный коллектив среднего поколения Sidrabi, сестры Диманты, танцевальный коллектив среднего поколения Oglīte, танцевальный коллектив сениоров Oglīte, ансамбль народных танцев Dzirkstelīte, смешанный хор Konvents, танцевальный коллектив Marmale, вокальный ансамбль Harmonija Rīgai, ансамбль народных танцев Lieksma, группа Acumirklis и Роберт Ошиньс.
Настроение Лиго в течение всего дня будут поддерживать актеры Зане Валицка и Гирт Кестерис.
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