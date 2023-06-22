Фото ⟩ На Домской площади проходит традиционный Травяной рынок

С 9:00 до 19:00 на Домской площади можно найти и купить дубовый лист, цветочные венки и луговые траву и цветы для их создания, что придает рынку особый настрой. Крестьяне и ремесленники Латвии предлагают свои изделия, которые хорошо подойдут как для праздничного стола, так и для создания настроения.