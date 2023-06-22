Принят закон о создании нового военного полигона "Селия"

Закон предусматривает присвоение полигону "Селия" статуса объекта национальных интересов. Согласно закону, государственные органы и органы местного самоуправления, а также иные учреждения будут обязаны рассматривать все заявления и вопросы, связанные со строительством инфраструктуры военного полигона и обеспечением и выполнением сопутствующих работ, и принимать решения в приоритетном порядке в кратчайшие сроки.

Кроме того, закон установил в пользу государства сервитут на землю, принадлежащую другим лицам, что необходимо для строительства инфраструктуры военного полигона. Сервитут будет установлен до тех пор, пока не произойдет отчуждение земли в соответствии с требованиями закона об отчуждении недвижимого имущества.

Министерство обороны должно будет за 30 дней до начала работ уведомить собственника недвижимости о том, что на принадлежащий ему земельный участок установлен сервитут и на нем начнутся работы по строительству инфраструктуры военного полигона.

Министерство имеет право приступить к вырубке деревьев и кустарников, а также к выполнению других подготовительных и строительных работ на территории отчуждаемого в пользу государства недвижимого имущества после принятия им решения о размере справедливой компенсации.

Законом предусмотрено, что Кабинет министров до 11 июля текущего года должен издать правила о создании военного полигона, определить его границы, объекты недвижимости, входящие в состав территории, и те объекты, на которые будет установлен сервитут.

Сегодня Сейм также принял в окончательном чтении соответствующие законопроекты, определяющие порядок развития инфраструктуры существующих военных полигонов.