Министр обещает проверить тех, кто отвечал за объявление результатов экзаменов

Представитель VISC подчеркнула, что результаты экзаменов по английскому языку ожидались в четверг утром, но "к сожалению, из-за сбоя сервера загрузка этих данных не была завершена ночью".

VISC пообещал результаты экзаменов уже в среду, а их более широкий анализ - в четверг, но оба обещания не были выполнены. Средняя успеваемость учеников в четверг, 22 июня, так и не была доступна, но было сказано, что наибольшее число учеников не сдали экзамен по математике.

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") лично извинилась от имени всех причастных сотрудников за то, что результаты экзамена не доступны школьникам в электронном виде на портале Latvija.lv.

Все результаты централизованных экзаменов 9-го класса в настоящее время доступны в школах, кроме одного предмета - английского языка. Результаты этого экзамена станут известны в пятницу, 23 июня.

"Мы начнем оценивать ситуацию и ответственность лиц на следующей неделе", - сказала министр.

Видео: Сюжет программы Panorama