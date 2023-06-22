Министр обещает проверить тех, кто отвечал за объявление результатов экзаменов

Вопреки тому, что было обещано ранее, Государственный центр содержания образования (VISC) в четверг, 22 июня, еще не представил результаты экзаменов, а только указал, что наибольшее количество отсеявшихся было по математике, сообщает Panorama.
Представитель VISC подчеркнула, что результаты экзаменов по английскому языку ожидались в четверг утром, но "к сожалению, из-за сбоя сервера загрузка этих данных не была завершена ночью".
VISC пообещал результаты экзаменов уже в среду, а их более широкий анализ - в четверг, но оба обещания не были выполнены. Средняя успеваемость учеников в четверг, 22 июня, так и не была доступна, но было сказано, что наибольшее число учеников не сдали экзамен по математике.
Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") лично извинилась от имени всех причастных сотрудников за то, что результаты экзамена не доступны школьникам в электронном виде на портале Latvija.lv.
Все результаты централизованных экзаменов 9-го класса в настоящее время доступны в школах, кроме одного предмета - английского языка. Результаты этого экзамена станут известны в пятницу, 23 июня.
"Мы начнем оценивать ситуацию и ответственность лиц на следующей неделе", - сказала министр.
Видео: Сюжет программы Panorama
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!