Каховское водохранилище пересыхает. О чем говорят спутниковые снимки

Доктор Беккер-Решеф утверждает, что пересохшие каналы могут начать заполняться илом, что снижает их эффективность, и чем дольше они будут находиться в таком состоянии, тем хуже они будут работать.

Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН, ранее заявил Би-би-си, что разрушение дамбы окажет огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность, назвав этот район «житницей не только Украины, но и всего мира».

Украина – крупный экспортер подсолнечника, кукурузы, пшеницы и ячменя. Война вызвала глобальные перебои с поставками, что особенно опасно для стран Ближнего Востока и Африки, в значительной степени зависящих от украинского зерна.

Карта Фото: BBC

Можно ли решить проблему?

Восстановление плотины, по-видимому, едва ли не единственное долгосрочное решение, которое сможет восстановить водоснабжение в регионе.

«Сейчас уровень воды упал, вода просто не доходит до систем каналов. Чтобы поднять уровень воды, нужно восстановить плотину», - говорит Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Эксперты предупреждают, что на этой территории выше риск и засух, и наводнений, поскольку плотина помогала регулировать чрезмерные подъемы и спады уровня воды.

«Теперь весь нижний бьеф реки не контролируется, - говорит Яап Фликвеерт, советник по управлению наводнениями и прибрежными районами инженерной консалтинговой компании Royal HaskoningDHV. - В более влажные периоды паводковые волны просто зальют его».

(Бьеф - это часть реки, примыкающая к гидротехническому сооружению - Би-би-си)

Если не отремонтировать плотину или не установить защиту от наводнений, некоторые районы окажутся непригодными для жизни, поскольку они расположены слишком близко к реке, считает Фликвеерт.